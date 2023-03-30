«Треба думати трішки наперед»: Крістіна Орбакайте заявила про підтримку Алли Пугачової

Вже більше року легендарна співачка Алла Пугачова живе далеко від своєї батьківщини через напад путіна на Україну.

Її старша спадкоємиця Крістіна Орбакайте продовжує працювати у росії, але відстань не впливає на стосунки рідних людей. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню «Антенна-телесім». Орбакайте підкреслила, що завжди підтримує маму в усьому і добре пам'ятає її накази, яким намагається слідувати й досі, хоч сама вже давно тричі мама.

«Їх (наказів) було чимало, щось допомагало в моменті, до чогось, звісно, не прислухалася, щось забулося. Я росла незграбним дівчиськом, весь час зі мною щось траплялося, на щось натикалася. І мама мене завжди вчила: «Треба все передбачити. Перш ніж якісь дії робити, трішки вперед подумати. У побутових моментах бути завбачливою, на сцені — акуратною, щоб не затнутися. І в психологічних речах, наприклад, не перебивати співрозмовника, не поспішати, — зізналася 51-річна Орбакайте в інтерв'ю. — Життя йде етапами. В юності — етап замкнутості в собі, потім пофігізму, потім стаєш мамою-квочкою, потім знову рано чи пізно все відпускаєш. Але при тому, що я мати зі стажем, мене все це до кінця не відпускає, періодично, напливами, нападами починаю посилено займатися дітьми. Особливо в пандемію це було помітно, коли ми довго сиділи вдома, у мене почався досконалий період материнства та домогосподарства».

За словами Крістіни, в її сім'ї звикли, що вона постійно знаходиться на гастролях. А коли вона раптом довго залишалася дома та почала все перевіряти та контролювати, почали трохи нервувати. «Я почала чути від близьких: „А що відбувається? У нас же все гаразд!“ І коли я розуміла, що мене стає надто багато, намагалася зупиняти себе», — додала вона.

Відносно від'їзду Алли Борисівни Крістіна не переживає ані граму дискомфорту і вважає, що її мама зробила так, як їй веліло серце. Тому й жалю ніякого не повинно бути — адже вона разом з коханим чоловіком та дітьми.

Нагадаємо, що чоловік Пугачової Максим Галкін під час недавнього виступу «пройшовся» по Григорію Лєпсу, Ларисі Доліній та Олегу Газманову, котрі ініціювали створення «російської музичної асоціації», назвавши їх «Кооперативом Судома».

Фото з соцмереж

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