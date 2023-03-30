Більше за «кота в мішку» платити не потрібно: в Україні запустили новий корисний сервіс

В Україні під час купівлі товарів в онлайн-магазинах багато продавців вимагають оплатити за товар заздалегідь перед відправкою, тобто купити «кота в мішку». Бували й випадки шахрайства, коли продавець, отримавши кошти, зникав.

Нещодавно поштова служба «Нова пошта» запустила сервіс, за яким вона сама за свій рахунок буде відправляти товар, від якого відмовився замовник. Цей сервіс називається «Легке повернення». Він дозволяє безплатно повернути продавцеві посилку з товаром, який не підійшов, упродовж 14 днів після отримання.

В компанії наголосили, що здійснюють лише доставлення, тому перед відправленням посилки покупцю обов’язково потрібно зв’язатися із продавцем, домовитися про повернення товару та коштів.

Сервіс «Легке повернення» доступний лише в мобільному додатку та онлайн-кабінеті на сайті. Повернути безплатно можна документи або посилки до 30 кг. А для повернення вантажних відправлень діють звичайні тарифи.

Повернути товар можна протягом 14 днів після його отримання, попередньо узгодивши це з продавцем. Товар обов’язково повинен мати фірмове пакування, товарний вигляд і бути з усіма бирками.

Однак сервіс може бути недоступним, якщо за посилкою були замовлені послуги «Переадресація», «Повернення» або продавець заблокував таку можливість. Також деякі товари не підлягають поверненню відповідно до законодавства — наприклад білизна, купальники, ліки тощо.

Також відтепер покупцю не потрібно робити 100−200 грн передплати на картку продавця, а продавець отримує безкоштовну зворотну доставку у разі відмови від товару. Онлайн-покупка через «Сейф-сервіс» також здійснюється виключно через мобільний додаток Нової пошти, у якому покупець отримує повідомлення із номером накладної та можливістю сплатити замовлення.

Після оплати товару в додатку кошти не йдуть одразу на рахунок продавця, а резервуються. Таким чином, покупець має можливість оглянути посилку у відділенні та уникає ризику із передплатою незнайомим продавцям на карту. І тільки після того, як він оглянув і забрав посилку, кошти перераховуються продавцю на картку. При цьому дані платіжних карток для обох сторін залишаються конфіденційними. Якщо товар не підійшов, і покупець відмовився від посилки, то вона повертається назад до продавця безкоштовно, а гроші за товар автоматично повертаються покупцеві.

Для продавців «Сейф-сервіс» безкоштовний, а покупець сплачує комісію за грошовий переказ. До кінця травня акційна вартість сервісу складає 20 гривень, незалежно від вартості посилки.

Як писали «ФАКТИ», раніше стало відомо, що «Укрпошта» припинить доставку пенсій українцям.

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