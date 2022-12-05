«Укрпошта» припинить доставку пенсій українцям: названо терміни

Кабінет Міністрів уповноважив державне підприємство «Укрпошта» доставляти пенсії принаймні до закінчення війни та ще півроку після закінчення дії військового стану в Україні. Відповідну постанову № 1305 датовано 22 листопада 2022 року.

Після цього Пенсійним фондом буде проведено конкурс на вибір операторів поштового зв'язку для виплати та доставки пенсій та грошової допомоги.

А до набрання чинності договором з переможцем конкурсу функції організації, яка здійснює виплату та доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України, здійснюватиме національний оператор поштового зв'язку, функції якого виконує АТ «Укрпошта».

Нагадаємо, напередодні українська розвідка повідомила, що у тимчасово зайнятому російськими окупантами Скадовському районі Херсонської області працівникам пошти було наказано припинити доставку виплат пенсіонерам, поки ті не напишуть заяви на отримання паспортів та громадянства Росії.

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