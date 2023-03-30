В’язні виманювали гроші у родичів зниклих безвісти українських військових: у Рівному викрили ганебну «схему»

Шахраї, намагаючися привласнити чужі кошти, наживаються й на рідних українських військових, які пропали безвісти. Нещодавно правоохоронці накрили таку банду на Одещині.

А на Рівненщині виманюванням грошей у рідних військовслужбовців займалися ув`язнені місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини. Як повідомляють в СБУ, зловмисники знаходили у мережі людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій.

Фото СБУ

Зловмисники представлялися їм військовослужбовцями і пропонували за гроші «допомогу» у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону. Вартість таких «послуг» становила від 3 тисяч до майже 100 тисяч гривень — у залежності від емоційно-психологічного стану людей та їхньої платоспроможності.

Фото СБУ

Організатори шахрайської схеми просили людей переказувати кошти на банківські картки знайомої одного із ув’язнених, а після отримання грошей більше не виходили на зв’язок з родичами пропалих безвісти.

Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів правоохоронці вилучили:

мобільні телефони і планшети;

майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;

5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;

чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Зазначимо, шо також аферисти намагаються обманювати людей, пропонуючи нібито міжнародну фінансову допомогу та використовують підроблені сайти відомих банків.

Фото СБУ

95

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram