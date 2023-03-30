«Фундація Течія» придбала евакуаційне авто для прикордонників на бахмутському напрямку
На запит Головного військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України ГО «Фундація Течія» придбала та привезла в Україну дизельний мікроавтобус Citroen Jumper 2016 року випуску вартістю 650 тис. грн.
У клінічному центрі розповіли, що авто передали на потреби Краматорського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Він захищає східні рубежі, зокрема, бере участь в обороні Бахмута. Мікроавтобус уже допомагає в евакуації поранених.
«Фундація Течія» продовжує забезпечувати автомобілями Сили оборони України. Зараз у роботі — ще один мікроавтобус для медичних та евакуаційних цілей і два позашляховики загальною вартістю понад 1,5 млн грн. Найближчим часом вони будуть передані військовим.
Загалом після повномасштабного вторгнення росії в Україну ГО «Фундація Течія» придбала для Сил оборони України транспортних засобів на понад 27 млн грн ($ 745 тис. за курсом НБУ). Детальний звіт про всю підтримку ЗСУ дивіться за посиланням.48
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