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Суспільство та люди

«Фундація Течія» придбала евакуаційне авто для прикордонників на бахмутському напрямку

14:47 30 березня 2023
Мікроавтобус Citroen Jumper для ЗСУ
Мікроавтобус Citroen Jumper уже виконує функції санітарного автомобіля для Краматорського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Авто придбали та передали ГО «Фундація Течія» та її директор Олег Крот.

На запит Головного військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України ГО «Фундація Течія» придбала та привезла в Україну дизельний мікроавтобус Citroen Jumper 2016 року випуску вартістю 650 тис. грн.

У клінічному центрі розповіли, що авто передали на потреби Краматорського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Він захищає східні рубежі, зокрема, бере участь в обороні Бахмута. Мікроавтобус уже допомагає в евакуації поранених.

«Фундація Течія» продовжує забезпечувати автомобілями Сили оборони України. Зараз у роботі — ще один мікроавтобус для медичних та евакуаційних цілей і два позашляховики загальною вартістю понад 1,5 млн грн. Найближчим часом вони будуть передані військовим.

Загалом після повномасштабного вторгнення росії в Україну ГО «Фундація Течія» придбала для Сил оборони України транспортних засобів на понад 27 млн грн ($ 745 тис. за курсом НБУ). Детальний звіт про всю підтримку ЗСУ дивіться за посиланням.

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