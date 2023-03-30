Перемогти рак та побачити світ: історія підопічної центру «Єва»

У Центрі інклюзії та корекції «Єва» біля Києва проходять реабілітацію десятки дітей після лікування онкології, з різними формами ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна та іншими діагнозами. Тут з дітьми працюють професійні логопеди, психологи, масажисти та реабілітологи. Лікувально-фізична культура, масажі, басейн, нейрокорекція, заняття з психологом — це лише частина занять, які доступні підопічним центру. Заняття абсолютно безкоштовні — діяльність «Єви» фінансує «Фундація Течія».

З 2021 року у центрі пройшли реабілітацію понад 400 дітей. Деякі — по кілька курсів. Наша героїня Софія проходить в «Єві» складне відновлення після онкології. Вона була звичайною здоровою дитиною, відвідувала школу. Коли їй було сім років, батьки помітили, що з дитиною щось не так. У дівчинки почалися регулярні головні болі, згодом до них додався частий біль у животі та в ногах. Їй стало складно концентруватися й утримувати увагу. Батьки довго не могли зрозуміти, в чому справа, возили доньку на обстеження. Софію оглядали терапевти, гастроентерологи, ортопеди. Коли вони нічого не виявили, батьки відвезли доньку в інститут нейрохірургії ім. Ромоданова. Там у Софії виявили пухлину на мозочку. Дівчинці призначили термінову операцію.

На щастя, пухлина не встигла прирости до мозочка. Операція пройшла успішно. Втім, таке втручання не проходить непоміченим. Після операції Софія перестала говорити, в неї порушилася хода. Організм постраждав від хіміотерапії.

«Було важко, але лікар підбадьорив нас, сказав: все буде добре. Пройдете курс хіміотерапії, почнете реабілітацію — і донька поступово відновиться. Головне — не давати зайвих навантажень і не стимулювати пухлину», — розповідає мама Софії Ірина.

Так почався період реабілітації, який триває досі. Процес ускладнювався тим, що в організмі Софії ще циркулювали ракові клітини. Через це дівчинку боялися брати на реабілітацію. Деякі реабілітаційні заклади навіть відмовляли мамі у масажних процедурах. Єдиний тип навантаження, який дозволяли Софії лікарі, — плавання.

«Ми кілька років займались лише плаванням, і воно дуже допомогло Софії. Згодом вона почала говорити, вже сама тримала голову, потім ми вчилися ходити — я тримала її під руки», — розповідає мама.

У «Єву» родина вперше потрапила перед повномасштабним вторгненням, хоча планувала візит задовго до нього. Сьогодні Софія відвідує центр кілька разів на тиждень. Буває, що приїжджає сюди кожного дня, іноді самостійно, частіше — з мамою. ЛФК, басейн, заняття з психологом і спілкування з іншими дітьми — основний фокус реабілітації Софії.

«У такому віці для неї не менш важлива соціалізація. Тут для цього все є, навіть групу дітей зібрали приблизно одного віку. Вони збираються, спілкуються. Заради цього діти самі хочуть сюди їхати. Це супер. З дітьми працює психолог. І окремо, і групою. На цих заняттях вони танцюють і співають, грають в ігри різні. Наприклад, що Софія ніби туроператор, хтось із дітей приходить до неї в офіс як клієнт, і вони розігрують продаж закордонних турів. Дома так хіба поспілкуєшся?» — розповідає мама Ірина про улюблені заняття доньки.

Центр працює з дітьми курсами по два місяці. З таким підходом виходить забезпечити комплексну реабілітацію маленьким підопічним та відстежити динаміку покращень, а також напрацювати нові звички для домашніх вправ. Від цього етапу залежить, наскільки швидко та чи взагалі повернеться дитина до повноцінного життя.

«Багато програм і благодійників турбуються про лікування онкохворих дітей та забезпечують хірургії кращим обладнанням і витратними матеріалами. Проєктів реабілітації менше. Тому ми особливо щасливі бачити, як симбіоз „Єви“ як вузькоспеціалізованих фахівців і нас як бізнесу допомагає відновлюватися українцям», — говорить директор «Фундації Течія» й керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот.

Зараз Софії вже двадцять років. Вона поєднує реабілітацію з навчанням на другому курсі університету «Україна» — відвідує центр, коли немає пар або після них.

«Мені тут дуже подобається. Займаємось тут ЛФК, арттерапією, малюємо. Тренер Максим дуже хвалить мене, дає різні завдання. Дуже люблю плавати у басейні. Чесно кажучи, плаваю я набагато краще, ніж ходжу», — посміхається Софія.

Дівчина каже, що в майбутньому хоче працювати в туристичній агенції й продавати людям тури. Але спершу треба завершити навчання й самій відвідати якомога більше країн. Вона вже була у Німеччині та Єгипті. А тепер мріє відвідати США, Корею та Японію.

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