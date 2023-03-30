Ексфутболіст збірної Бразилії назвав путіна Богом та викликав шквал глузувань
Колишній футболіст збірної Бразилії Даніель Карвальйо згадав, як під час виступу за московський ЦСКА був запрошений разом із командою на прийом до господаря кремля володимира путіна з нагоди завоювання Кубка УЄФА-2004/2005.
«Бразильцям було важко, тому що наш перекладач залишився в машині на вулиці, — поділився спогадами Карвальйо з каналом «Матч ТВ». — Було трохи прикро, адже ми нічого не зрозуміли з того, що сказав президент. Чи відчув я енергетику путіна? Так. Приємно було бачити, з яким захопленням та повагою всі дивилися на нього. Зрозумів, що для росіян є Бог на небі, а на землі — путін.
Того дня ми прийшли на зустріч дуже втомленими, бо напередодні було велике святкування. І коли Вагнер почав грати з президентом, усі росіяни напружилися — це витало у повітрі. Але коли путін усміхнувся, всі розслабилися. Тож усе пройшло позитивно".
Утім, «прогин» бразильця не був оцінений росіянами, які залишили безліч глузливих, а також гнівних коментарів. «Заберіть цього „бога“ собі на Копакабану», «На квартиру в Саранську заробив», «Так може хай на небо вирушає, якщо він бог», «Незабаром фото Путіна замість ікон будуть ставити?», «Йому повідомили, що це був трійник Путіна?» — лише деякі із залишених записів під інтерв'ю Даніеля.
Додамо, що Карвальйо виступав за ЦСКА з 2004-го по 2010 рік, завоювавши, окрім Кубка УЄФА, ще два комплекти золотих нагород чемпіона росії. У складі збірної Бразилії Даніель провів три матчі в 2006-му. Завершив кар'єру півзахисник у 2018-му на батьківщині у клубі «Пелотас».
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