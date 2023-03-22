«Ми рятуємо своїх людей та країну»: триразова олімпійська чемпіонка з росії вразила заявою про війну

На росії активно діє пропаганда серед місцевого населення та штучно проходить популяризація керівництва країни-агресора, яке розв'язало війну в сусідній Україні.

Черговим гнівним спічем із використанням штампів кремлівської верхівки, деякі з яких інакше як маренням божевільної не назвеш, відзначилася триразова олімпійська чемпіонка з лижних перегонів Єлена Вяльбе.

«Уряди різних країн зараз кричать, що вони спонсорів нахилять, збираються міністри спорту та приймають якісь рішення. Ну, ви приймайте рішення щодо розвитку спорту у вашій країні. Чому ви вирішили залізти у чужий город і там диктувати якісь умови? США бомбили Югославію — що, хтось сказав, що вони не поїдуть на Ігри? По американській частині взагалі можна пройтися, грядка серйозна… Ні, ми жодних діянь не робимо. Ми рятуємо своїх людей та країну, у якої наступний крок — загроза НАТО щодо розміщення озброєнь практично на червоній площі», — поділилася своїми висновками Вяльбе в інтерв'ю інформаційному агентству «Р-Спорт».

Мабуть, посада президента федерації лижних гонок росії зобов'язує якнайглибше засунути язика в одне місце господарю кремля, щоб показати свою відданість…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екстренер збірної України Рауль Ріанчо зізнався у любові до співвітчизників путіна.

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