Кіану Рівз вперше публічно прокоментував свій роман

Відомий голлівудський актор Кіану Рівз зараз дуже зайнятий, рекламуючи щосили новий бойовик «Джон Уік 4». Фільм дуже непогано почувається в прокаті. Він лідирує за касовими зборами в США і Великій Британії та посідає третє місце у світовому прокаті. Картина вже принесла своїм творцям 152,7 млн доларів.

До речі, за 169 хвилин екранного часу Рівз у цьому бойовику вимовив лише 380 слів. А його гонорар склав 15 млн доларів. Тож за кожне слово акторові заплатили по 39 тисяч доларів.

В інтерв'ю американському журналу People 58-річний Кіану виявився більш балакучим. І навіть зробив те, що зазвичай йому невластиво — заговорив на інтимні теми.

Рівза попросили згадати, коли він був по-справжньому щасливий востаннє.

«Кілька днів тому з моєю коханою. Ми були в ліжку. Між нами було справжнє єднання. Ми посміхалися, сміялися, хихикали. Почувалися чудово. Це дійсно чудово — бути разом», — відповів Рівз.

Кіану вже кілька років зустрічається з художницею і скульптором Олександрою Грант. Їй 52 роки. Пара вкрай рідко розповідає про своє особисте життя. Рівз і Грант нечасто з'являються разом на публіці. Востаннє вони зробили це на гала-вечорі в Лос-Анджелесі влітку минулого року.

Також невідомо, чи оформили закохані свій союз офіційно. Рік тому папараці сфотографували зірку «Матриці» в ювелірному салоні в Голлівуді. Кіану вибирав жіночу каблучку. Він провів у магазині близько 40 хвилин. Здійснив покупку і поїхав на мотоциклі.

Одразу з'явилися чутки, що Рівз має намір зробити Грант пропозицію. Однак жодної інформації про це потім не було. Шанувальники актора вирішили, що він просто купував для Олександри подарунок до дня народження. Вона відзначає його 4 квітня.

Відомо, що пара познайомилася 2009 року. Рівз збирався випустити книгу і шукав ілюстратора. Знайомі порекомендували йому художницю Грант. Через два роки вони дійсно випустили книгу «Ода щастю». У 2017 році Кіану і Олександра відкрили разом видавництво X Artists' Books. Про їхні любовні стосунки стало відомо 2019 року.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що Сильвестр Сталлоне і його дружина Дженніфер Флавін помирилися і неймовірно щасливі.

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