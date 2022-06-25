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Мануфактура: Lladrо
Рік створення: 1978
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 39×52 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
«Я ніколи не зациклювався на грошах, — сказав одного разу Кіану Рівз, знаменитий канадський актор, режисер та музикант . — Це не те, заради чого я став актором. Чесно кажучи, я ніколи не любив слави…».
Рівз знімався у багатьох фільмах, але найбільшу популярність йому принесла картина «Матриця». Багато колег по цеху заздрять Кіану — і за успіх цієї ролі, і за вміння опинятися в потрібному місці в потрібний час, і за інші випадки, які зробили його в очах людей справжнім везунчиком. Проте мало хто знає, що так було не завжди.
Кіану Рівз народився у досить проблемній родині. Його батька, гавайця за походженням, заарештували за продаж наркотиків, коли хлопчикові було 12 років. До речі, саме батько дав дитині ім'я Кіану, що в перекладі з гавайської означає прохолодний вітер над горами. Його мати працювала стриптизеркою. Вони часто переїжджали з місця на місце з однієї країни до іншої. У Канаді, яку Рівз називає своєю батьківщиною, він мав кілька прийомних батьків.
Через часті переїзди Кіану погано встигав у навчанні. І одного разу його просто відрахували зі школи. Йому довелося якийсь час тулитися у подружки у підвалі. На життя заробляв, підстригаючи траву, ремонтуючи ковзани та допомагаючи готувати спагетті у найближчому італійському ресторанчику.
Він бачив, як вмирає його дівчина. Вони планували зіграти весілля, але дівчина розбилася в автокатастрофі. За деякий час до трагедії вона мала викидень і пара втратила дитину. З того часу Кіану боїться серйозних стосунків і не замислюється про дітей. Він чи не єдина голлівудська зірка, яка не має великого особняка. Рівз каже: «Я живу у звичайній квартирі і все у мене під рукою. Я не бачу сенсу у придбанні будинку, який буде напівпорожнім».
Його найкращий друг River Phoenix помер від передозування наркотиками. Його молодша сестра мала лейкемію, і він пожертвував три чверті свого гонорару від «Матриці» на її лікування. Ці величезні гроші він передав у фонд боротьби з лейкемією у шпиталі, в якому сестра лікувалася. І сталося справжнє диво — вона одужала. На честь цього Рівз створив власний фонд порятунку дітей, які страждають на ракові захворювання.
На один із своїх днів народження Кіану купив собі невеликий кекс із родзинками і вирішив з'їсти його, сидячи на лавці у міському парку.
Всім фанатам, які проходили повз і віталися з ним, він пропонував шматочок свого святкового кексу. Коли його запитали: «Чому ти такий сумний?» він відповів: «Комусь треба бути щасливим, щоб жити. А мені це не потрібно. Я щасливий вже тому, що живу…».
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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