Скандал навколо Києво-Печерської лаври: комісію Мінкульту знову не пустили (подробиці та відео)

У Києво-Печерській лаврі представники так званої УПЦ МП вдруге заблокували роботу комісії Міністерства культури, яка мала проводити інвентаризацію державного майна, переданого у користування Лаврі.

«Це незаконно. Ми не підкоряємося Міністерству культури. Рішення суду не було», — заявили попи, очевидно, маючи на увазі позов до Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» про визнання недійсною односторонньої відмови від договору.

Комісія знову була змушена покинути територію Заповідника — після першого недопуску, який стався 30 березня, у Мінкульті вирішили звернутися до поліції. Тоді міністр Олександр Ткаченко запевнив, що 31 березня Комісія продовжить свою роботу «в будь-якому разі».

За словами Ткаченка, представники Монастиря від Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, які входять до складу Комісії, не змогли пояснити, у кого є ключі від будівлі, перевірка якої була запланована. До того ж, численні невідомі особи перешкоджали потрапляння членів Комісії всередину будівлі.

Що стало перешкодою для початку інвентаризації 31 березня, наразі не відомо.

Нагадаємо, що напередодні в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі з'явився виконувач обов'язків намісника. Митрополит Епіфаній благословив отця Авраамія (Лотиша), колишнього архімандрита УПЦ, виконувати обов’язки намісника.

208

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram