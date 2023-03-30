«Битва» за Лавру: монахи московського патріархату штовхають журналістів та завдають шкоди їхній техніці

На ранок четверга, 30 березня, священники УПЦ МП не виїхали з території Києво-Печерської Лаври, хоча мали це зробити 29 березня, коли у них закінчився договір оренди з заповідником. У церкві заявили, що не виїжджатимуть до рішення суду — УПЦ заперечує розірвання договору оренди.

Весь цей час парафіяни УПМ МП постійно переміщувалися між храмами на території заповідника, який відмовлялися покидати. Спочатку натовп підійшов під Хрестовоздвиженський храм, потім під храм Різдва Богородиці, далі — під храм Агапіта Печерського.

В той же час члени комісії Мінкульту, які мали здійснювати прийом-передачу приміщень Лаври, поїхали так і не розпочавши свою роботу — їх не пустили на територію. Відео показує «Радіо Свобода».

Комісію Мінкульту не впустили в Лавру, передає наша кореспондентка.



Вони мали перевірити дві будівлі. Кажуть, якщо їм будуть перешкоджати і надалі — звернуться в поліцію.



Представники УПЦ (МП) таки не залишили святиню та провели там вранці літургію pic.twitter.com/JxCrIZbUlr — Радіо Свобода (@radiosvoboda) March 30, 2023

Крім того, з території Лаври намагалися вивезти ікону у багажнику автомобіля, який зупинили поліцейські.

До того ж трапилася ще одна шокуюча подія: митрополит Павло штовхнув журналістку «Еспресо». «Я вас не запрошував. Я не хочу спілкуватися. Це не державна установа і я не державна людина», — сказав він. Також митрополит «образився» на журналістів, заявивши, що їх треба «предать анафємє».

«Я зараз візьму палку і поб'ю усі ваші фотоапарати», — сказав Павло. На питання, навіщо він погрожує, митрополит відповів: «Я не погрожую, то ти погрожуєш». Далі журналіст попросив панотця сказати, що росія напала на Україну та у відповідь один з агресивно налаштовних священників-бодігардів повернувся до журналіста і порвав йому провід до техніки. Під «роздачу» попали фотокор «Телеграфа» та журналістка «Еспрессо».

Один з монахів зламав камеру "Суспільного".

Нагадаємо, що в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі з'явився виконувач обов'язків намісника. Ним з благословення митрополита Епіфанія (ПЦУ) став отець Авраамій (Лотиш), колишній архімандрит УПЦ.

Фото — скріншот

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