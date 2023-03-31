Служби безпеки та розвідки росії досягли більшого успіху в Україні, ніж її армія, вважає провідний британський аналітичний центр з питань оборони, передає ВВС. Російські спецслужби почали готуватися до вторгнення в Україну ще в червні 2021 року, йдеться у звіті Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI).

Дослідники стверджують, що ФСБ змогла завантажити жорсткі диски урядових комп'ютерів, щоб ідентифікувати високопосадовців України, посадовців, яких її агенти хотіли заарештувати і допитати. Підрозділи радіоелектронної боротьби були розгорнуті, щоб відрізати окуповані частини України від зовнішнього світу, щоб допомогти їм забезпечити контроль, йдеться у звіті.

За даними аналітичного центру, голова російської зовнішньої розвідки повідомив президенту путіну, що їм потрібно більше часу на підготовку, і попросив відкласти вторгнення. Його прохання було відхилено. Звіт під назвою «Попередні уроки нетрадиційних операцій росії під час російсько-української війни, лютий 2022 — лютий 2023 рр.» має на меті попередити західні уряди про масштаби російських таємних операцій з підривної діяльності проти цільової країни. Головний автор доповіді Джек Вотлінг вказує на нещодавній арешт високопоставленого співробітника німецької розвідки, якого звинувачують у передачі Москві надсекретної інформації.

«Очевидно, — йдеться у звіті, — що російським спецслужбам вдалося завербувати велику агентурну мережу в Україні до вторгнення, і що значна частина апарату підтримки залишилася життєздатною після вторгнення, забезпечуючи постійний потік людської розвідки для російських сил».

Внутрішнє шпигунське агентство росії, ФСБ, сучасна спадкоємиця радянського КДБ, змогли зробити це, сформувавши тимчасові оперативні групи, які зосередилися на цільових містах, таких як Мелітополь. У міру просування російських військ офіцери ФСБ вилучали українську урядову документацію з місцевих штаб-квартир, завантажували жорсткі диски комп'ютерів, що дозволяло їм складати списки тих, хто працював на державу, і де вони мешкали. Обшуки по домівках закінчувалися арештами і допитами в підвалах. За словами пана Вотлінга, тортури часто застосовувалися не стільки для отримання інформації, скільки з метою залякування, щоб відбити у населення бажання чинити опір окупації. росія послідовно заперечує численні звинувачення в порушенні прав людини в Україні. Щонайменше 800 українських чиновників були кооптовані на роботу до ФСБ, деякі добровільно, деякі під примусом.

У той же час, підрозділи радіоелектронної боротьби працювали над тим, щоб перекрити доступ до українського телебачення, радіо та інтернету, ще більше ізолюючи населення на окупованих територіях. За оцінками ФСБ, каже пан Вотлінг, для того, щоб підкорити територію, їм потрібно контролювати лише 8% населення.

Російським спецслужбам, йдеться у звіті, не вистачає чесності, щоб точно звітувати про свої зусилля. Схоже, існує системна проблема перебільшення своїх успіхів і приховування слабкостей перед начальством.

Нагадаємо, в Україні розкрито чергову ворожу мережу фсб. Агент путіна прикривався статусом помічника нардепа.

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