Отримав близько 400 тисяч євро: високопосадовець зовнішньої розвідки ФРН зливав росії дані про передану Україні військову допомогу

На Заході продовжують виявляти російських шпигунів. У Німеччині вибухнув найбільший за багато років шпигунський скандал. У службі зовнішньої розвідки ФРН (БНД), як виявилося, успішно працював «крот», який передавав Москву секретні відомості. Він обіймав важливу посаду, що давало йому доступ до інформації, якою з БНД ділилися розвідслужби інших країн НАТО, зокрема ЦРУ.

Наскільки великих збитків, завдано «кротом», до кінця не зрозуміло, проте ця історія підірвала довіру союзників до БНД. Сьогодні розвідслужби різних західних країн запитують — якою інформацією ми можемо ділитися з Берліном, якщо існує високий ризик її витоку?

Про шпигунський скандал у БНД пишуть зараз усі провідні німецькі та американські видання. Найдокладніша стаття вийшла у газеті The New York Times.

Почалося все у грудні минулого року, незадовго до Різдва. У невелике баварське містечко Вайльхайм заїхала група чорних автомобілів із купою співробітників німецьких спецслужб. Їх цікавив тренер місцевої дитячої футбольної команди. 52-річного колишнього військового без зайвих слів заарештували та відвезли у невідомому напрямку.

Вайльхайм був шокований. Навіть сусіди до ладу не знали, чим займався тренер. Він належав до категорії «непомітних людей». Усі, хто з ним спілкувався, говорили, що він дуже ввічливий, але обговорювати щось крім футболу відмовлявся. Місцеві жителі були вражені, коли дізналися, що ця людина очолювала один із найважливіших відділів у БНД.

Його ім'я Карстен Лінке. Керував він роботою відділу, який відповідає за кібербезпеку та стеження за електронними комунікаціями. Лінке мав доступ до особистих справ практично всіх працівників БНД. Його підрозділ забезпечує німецьку розвідслужбу майже половиною всіх даних, які щодня надходять до агенції. Потенційно Лінке міг мати доступ і до перехоплень інших даних, у тому числі з німецьких розвідувальних кораблів у Балтійському морі та з мобільних пристроїв прослуховування на півдні України.

Штаб-квартира Федеральної розвідувальної служби Німеччини, відомої як BND, у Берліні

Як пише The New York Times, одним із найважливіших завдань, які за останні місяці отримав російський «крот» із Москви, було встановлення точних координат озброєнь, отриманих Україною. Насамперед йшлося про HIMARS. На щастя, є підстави вважати, що Лінке із цим завданням не впорався.

Протягом місяця після арешту «крота» БНД збирала по крихтах інформацію про нього. У Берліні намагалися зрозуміти мотиви державної зради. Встановлено, що Лінке отримав від російських господарів приблизно 400 тисяч євро за свої послуги. Однак, мабуть, гроші в його випадку не були головним стимулом.

Очевидно, Лінке керувався ідеологічними міркуваннями. На службі він був більш балакучий, ніж удома. Він не приховував своїх ультраправих симпатій. Лінке відкрито заявляв колегам, що відчуває погіршення ситуації в Німеччині і зневажливо говорив про уряд країни. У ході обшуку в його будинку знайшли листівки ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (АДГ).

У соціальних мережах Лінке був активний. Журналістам німецького журналу Der Spiegel вдалося знайти його обліковий запис у Google під псевдонімом Steen von Ottendorf. Власник облікового запису підписано лише на один канал у YouTube, на якому зібрані націоналістичні мелодії.

Однак обраний ним псевдонім говорить багато про що. Оттендорф — це місто на сході Німеччини, де активно діють «рейхсбюргери». Так називають себе представники ультраправої групи, яка заперечує легітимність Федеративної Республіки Німеччини як держави. Наприкінці минулого року було заарештовано групу «рейхсбюргерів», яка планувала державний переворот.

Карстен Лінке відмовляється допомагати слідству. Він зберігає затяте мовчання. Пролити світло на діяльність «крота» допоміг його спільник — 21 січня у міжнародному аеропорту Мюнхена було заарештовано 31-річного громадянина Німеччини Артура Еллера. По суті його заарештували ще в США співробітники ФБР, але у Вашингтоні вирішили передати Еллера німцям.

Артур народився у росії. У 90-х разом із батьками іммігрував до Німеччини. Відслужив у армії. Після служби зайнявся торгівлею дорогоцінним камінням та металами. Згодом сфера його інтересів розширилася. Він став керуючим компанією з торгівлі нафтопродуктами, зареєстрованою в Нігерії.

Еллер постійно перебував у роз'їздах. За останні кілька років він здійснив сотні перельотів. Побував у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Дубаї, Белграді, Баку, Тбілісі, Празі, Шанхаї, Женеві, Москві, Санкт-Петербурзі. Скрізь зупинявся у дорогих готелях. При цьому бізнесмен також встиг відвідати десяток російських міст, які випадають з цього списку, наприклад, Нижньокамськ.

На його кипучу діяльність звернули увагу американські спецслужби. Саме їм і вдалося встановити зв'язок між Еллером та Лінке. Офіцер БНД та торговець золотом та нафтою познайомилися у 2021 році на щорічному спортивному фестивалі у Вайльхаймі. Звів їх разом член АДГ.

Коли Лінке заарештували, Еллер перебував із дружиною у Флориді у її родичів. ФБР встановило за ним цілодобове стеження. У результаті було ухвалено рішення заарештувати Артура. Американці зробили це 12 січня в аеропорту Майамі.

Еллер погодився пройти допит та здати свої ноутбук та мобільний телефон. Він охоче відповідав на запитання агентів ФБР. Артур заявив, що працює на БНД. Він стверджував, що його завербував Лінке. Еллер наголошував, що виконував його накази. Він підтвердив, що возив до росії документи, які давав йому Лінке, а назад повертався з пухкими конвертами. Що було в них, він не знав, але здогадувався — готівка.

Вже в Німеччині Еллер заявив, що передав Лінці приблизно 100 тисяч євро із росії. Він також підтвердив, що зустрічався із співробітниками ФСБ.

Артур продовжує гнути свою лінію. Нікого не зраджував, думав, що працює на БНД та допомагає Німеччині. Однак у це ніхто не вірить.

Наразі слідчі, які займаються справою Лінке та Еллера, намагаються встановити, хто допомагав Артуру без проблем проходити митний контроль в аеропорту Мюнхена. Ця людина може бути ще одним спільником Лінке. Є підстави вважати, що «кріт» встиг створити свою невелику агентурну мережу.

Нагадаємо, що за інформацією ЗМІ, встановлено особу шпигуна з керівного складу Державного космічного агентства України, яке зливало секретні дані росії.

Фото в заголовку з сайту https://www.telegraph.co.uk. На фото Карстен Лінке

194

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram