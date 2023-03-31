У Чехії зміниться допомога українським біженцям: всі подробиці

В Чехії з 1 квітня набирають чинності нові положення закону Lex Ukrajina V, які стосуються українських біженців.

Йдеться про зміни виплат, медичного страхування та соціального житла, повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Затверджені зміни впроваджуються у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня.

З 1 квітня змінюються умови надання соціального житла та медичного страхування.

Максимальний термін надання безкоштовного житла — 150 днів з дати набуття тимчасового захисту. Терміни проживання в окремих місцях сумуються.

Період безкоштовного проживання до набрання чинності Lex Ukraine V також враховується.

Якщо людина відмовляється від безкоштовного житла або залишає його без поважних причин, вона втрачає право на нього.

В деяких випадках діє захисний термін 90 днів з дати набрання чинності закону. Тобто і після 150 днів біженець може ще 90 днів проживати безкоштовно й відповідно мати час на пошук нового житла.

Вносяться зміни й до правил безплатного медичного страхування. Після 150 днів людям віком від 18 до 64 років держава більше не сплачує медичне страхування автоматично.

Це не стосується людей, чий важкий стан здоров’я не дозволяє працювати (лежачі особи, з ризикованою вагітністю, особи з онкологічними захворюваннями на останніх стадіях паліативної допомоги).

З 1 липня змінюються правила надання фінансової допомоги.

Фінансову допомогу вираховуватимуть так: сума допомоги для всіх членів родини, плюс витрати на проживання та житло не повинні перевищувати суму виплат.

Перевірятимуть доходи з першої допомоги, враховуватимуть й прибутки з України та інших країн. Крім того, перевірятимуть банківські рахунки в Чехії.

Ті, хто проживають разом й спільно покривають витрати на свої потреби, повинні подавати спільний запит на допомогу.

Вже з першої допомоги замість 5 000 крон виплачуватимуть прожитковий мінімум: на дитину до 18 років — 3 490 крон, на дитину від 6 до 10 років — 1,2 допомоги, 4 188 крон, дорослому — 4 860 крон.

Людина з інвалідністю буде отримувати 1,5 допомоги відповідно до віку: дитина до 18 років — 5 235 крон, дорослий — 7 290 крон.

Після 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, біженці отримуватимуть мінімум, необхідний для існування (так званий екзистенційний мінімум), у 2023 році він становить 3130 чеських крон.

Тільки на першу фінансову допомогу подати заявку можливо в паперовій формі. Далі заявки потрібно подавати у застосунку.

Також з 1 липня зміняться правила компенсації чехам за надання безкоштовного житла для біженців — виплати солідарності.

Зазначимо, з 24 лютого 2022 року до 26 березня 2023 року Чехія видала українським біженцям 502 041 візу тимчасового захисту. Багато українців уже повернулися на батьківщину чи переїхали до інших країн. Скільки біженців зараз залишається в Чехії достеменно невідомо, орієнтовно — близько 300 тисяч осіб.

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