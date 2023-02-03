Робота для українок в Європі: де варто шукати та на які суми можна розраховувати

Як відомо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну близько 7 мільйонів українських біженців опинилися в Європі. Не всім їм вдалося знайти роботу, багато хто живе на допомогу або повертається додому.

Експерти Міграційної платформи EWL, яка займається офіційним працевлаштуванням іноземців, зібрали інформацію про вакансії, які будуть найдоступнішими для громадян України у лютому 2023 року, пише ukrainianinpoland.pl.

У Польщі громадяни України, у тому числі біженці, найчастіше можуть знайти роботу в:

- сфери логістики;

- на підприємствах харчової промисловості;

- в автомобільній галузі.

З 1 січня у Польщі підняли мінімальну ставку до 3490 злотих брутто (29,7 тис. грн.). У липні очікується ще одне підвищення — до 3600 злотих брутто (30,7 тис. грн.). При цьому середня зарплата для працівників, які виконують просту та некваліфіковану фізичну роботу, яка не потребує знання польської мови, становить 4000−4400 злотих (34−37 тис. грн.)

У Чехії ситуація з роботою на сьогодні подібна до польської. Ринок праці трохи загальмував через певне уповільнення економіки, спричинене такими чинниками, як енергетична криза, війна в Україні та сезонний спад виробництва.

Найпопулярніші на сьогодні професії та актуальні вакансії для українців:

- працівники логістичних складів (комплектування товарів);

- збирачі на виробництві (переважно йдеться про збирання деталей кондиціонерів, вентиляторів та кондиціонерів для автомобілів).

Це робота, яка не потребує знання чеської мови та кваліфікованого досвіду. При цьому за місяць можна заробити 25−28 тис. крон нетто (42,1−47,2 тис. грн.).

У Румунії роботу для українців найлегше знайти:

- на логістичних складах;

- на виробництві.

Зазвичай йдеться про просту фізичну роботу з виготовлення різних дротів для автомобілів, яка не потребує якихось спеціальних навичок та знання мови.

Зарплати в Румунії нижчі порівняно з іншими країнами Європи. Тому ця країна намагається залучити біженців з України найкращими умовами. Наприклад, деякі роботодавці, запрошуючи на роботу жінок з України, окрім середньої місячної зарплати у 550 євро (22 тис. грн.), пропонують їм безкоштовне житло та купони на безкоштовне харчування.



У Нідерландах громадян України готові працевлаштовувати переважно:

- на підприємствах з виробництва м'ясної продукції;

- на логістичних складах;

- у сфері гастрономії.

Робота у промисловості та на складах не потребує спеціальних навичок та знання мови та забезпечує зарплату приблизно у 1800 євро на місяць брутто (72,2 тис. грн.). Зазвичай охоче працевлаштовують і тих, хто має голландський аналог ідентифікаційного коду BSN, і тих, хто отримав у Голландії статус тимчасової охорони.

Але, як зазначають експерти EWL, на таких вакансіях може бути потрібна наявність посвідчення водія, щоб працівник міг доїхати на роботу на службовій машині, яку готовий надати роботодавець.

Нагадаємо, багато європейських країн продовжили тимчасовий захист українців до 2024 року.

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