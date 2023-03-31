Пробив на швидкості стіну спортзалу, де були діти: футболіст влаштував страшну ДТП у Бельгії (відео)

Футболіст клубу елітного бельгійського дивізіону «Левен» Соф'ян Кійїне влаштував жахливу аварію неподалік Льєжа, повідомляє hln.be.

25-річний півзахисник значно перевищив швидкість на ділянці дороги з обмеженням швидкості 90 км/год і не впорався з керуванням. «Мерседес» футболіста врізався в кільцеву розв'язку і, пролетівши в повітрі близько 30 (!) метрів, пробив стіну спортзалу і тільки там «вгамувався». Дякувати Богу, лише за кілька хвилин до аварії частина дітей, які тренувалися у залі, пішли у роздягальню. А ті, хто продовжував заняття, перебували на протилежному від «прильоту» кінці майданчика. Жах!

Дивно, але Кійіне вижив у цій страшній ДТП, потрапивши до лікарні з переломом ребер, черепно-мозковою травмою та пошкодженням хребта. Життю футболіста ніщо не загрожує.

«На щастя, інших транспортних засобів чи людей, які брали участь у аварії, не було», — йдеться у заяві ФК «Льовен».

Зазначимо, що вихованець льєжського «Стандарда» Соф'ян Кійїне, у якого марокканське коріння, народився і виріс у Бельгії. У юнацькому віці талановитий півзахисник перебрався до Італії, де виступав за «К'єво», «Салернітану» та «Венецію». У футболці збірних Марокко U20 та U23 Кійїне провів 10 матчів та забив 2 м'ячі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рідна сестра екскапітана збірної України загинула у ДТП.

Фото ФК «Льовен», hln. be

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