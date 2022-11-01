Рідна сестра екскапітана збірної України загинула у ДТП, її маленька донька у реанімації

У родині знаменитого гравця «Єнакіївця» та збірної України з футзалу Валерія Замятіна сталася трагедія. У ДТП загинула рідна сестра екскапітана нашої національної команди Марина. Її 10-річна дочка Аріна перебуває у реанімації.

Друзі та колишні партнери Замятіна організували благодійний аукціон, на якому пропонують придбати ігрову футболку Валерія з того часу, коли він був багаторічним капітаном «Єнакіївця». Лот надали вболівальник Семен Слєпаков та головний тренер львівської «Енергії» Валерій Легчанов, котрий свого часу виступав із Зам'ятіним за національну збірну.

Усі, хто бажає, можуть приєднатися до збору коштів на лікування дівчинки, скинувши до 5 листопада гроші на картку Валерія Замятіна: 4731 2191 2 013 010. Стартова ціна футболки — 1000 гривень, кожен крок — 200 гривень. Взяти участь в аукціоні можна на сторінці Слєпакова у Facebook.

Додамо, що 43-річний Валерій Замятін — володар Кубка та Суперкубка України у складі «Єнакіївця» та триразовий володар бронзових медалей чемпіонату країни. За свою кар'єру гравець забив за клуб та збірну понад 250 м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в сім'ї чемпіона Європи з футболу Лоренцо Інсіньє сталася трагедія.

Фото Instagram

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