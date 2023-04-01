Кілька разів переїхав прикордонника машиною: на Закарпатті ухвалили вирок контрабандисту, який убив офіцера прикордонної служби

На Закарпатті, де раніше розгорівся скандал із підлітками, які зґвалтували 14-річну дівчинку й уникли покарання, Тячівський районний суд 31 березня визнав винним та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі обвинуваченому у справі про вбивство прикордонника на Закарпатті. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

«Прокуратура для обвинуваченого просила довічне позбавлення волі. Відповідно до ККУ за посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця, чоловіку загрожувало позбавлення волі від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі. Наразі вирок не набрав законної сили. На оскарження рішення суду обвинувачений має 30 днів з дня його проголошення», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», 15 листопада 2018 року пізно увечері під час проведення сумісної з румунськими прикордонниками операції з припинення протиправної діяльності тютюнових контрабандистів, неподалік річки Тиса українські прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі із великою сумою грошей. Під час первинного опитування затриманого на керівника відділу «Ділове» майора Вадима Березенського здійснив наїзд автомобілем «Ауді» організатор тютюнової контрабанди, мешканець міста Рахів, Іван Магей. Намагаючись утекти від прикордонників, Магей кілька разів наїхав автомобілем на офіцера, а коли не зміг через нього переїхати, покинув авто і втік. Внаслідок наїзду офіцер-прикордонник зазнав важких травм. Перебував у реанімаційному відділенні Рахівської ЦРЛ в стані коми. 17 листопада Березенський помер.

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