Пенсію із втрати годувальника виплатять незалежно від наявності страхового стажу: у Мінреінтеграції зробили важливу заяву

Сім’ї, які втратили годувальника, будуть отримувати соціальні виплати незалежно від того, чи був страховий (пенсійний) стаж у зниклої особи. Про це повідомили в міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук відбулася нарада щодо вдосконалення соціального захисту сімей зниклих безвісти. Також на нараді обговорювались питання створення та функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Цей реєстр дасть змогу сім’ям зниклих безвісти військових і цивільних отримати передбачені для них соціальні гарантії від держави. Саме з моменту внесення зниклої безвісти особи до Єдиного реєстру родичам призначається пенсія. Сім’ї, які втратили годувальника, будуть отримувати соціальні виплати незалежно від того, чи був страховий (пенсійний) стаж у зниклої особи. Пенсія нараховуватиметься за весь час, протягом якого зберігатиметься правовий статус зниклої особи», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», пенсію зі втрати годувальника виплачують непрацездатним членам сім'ї — як повнолітнім, так і неповнолітнім. Згідно із законодавством, така пенсія призначається дітям до досягнення ними повноліття — 18 років. Водночас такі виплати зберігаються тим, хто навчається на денній формі навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та має право на таку пенсію. Її продовжують платити до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

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