Пенсія зі втрати годувальника: у ПФУ розповіли про «дитячі» нюанси

Пенсію зі втрати годувальника виплачують непрацездатним членам сім'ї — як повнолітнім, так і неповнолітнім.

Як пише видання «На пенсії», згідно із законодавством, така пенсія призначається дітям до досягнення ними повноліття — 18 років.

«Відповідно до частини другої статті 38 Закону України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування“, виплата пенсії у зв'язку із втратою годувальника припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем, коли виникають обставини, що спричиняють припинення виплати пенсії. Це стосується й такої обставини, як досягнення дитиною 18 років», — йдеться у повідомленні.

Водночас такі виплати зберігаються тим, хто навчається на денній формі навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та має право на таку пенсію. Її продовжують платити до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Також виплати не припиняють, якщо така дитина була усиновлена.

Однак слід пам'ятати, що пенсія зі втрати годувальника студентам перестає виплачуватись у разі переведення з денної на заочну форму навчання.

Фото Pixabay

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