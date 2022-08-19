Пенсія зі втрати годувальника: у якому разі виплачуватимуть 6 100 грн, а кому належить 7 800 грн

Після нападу російського агресора на Україну в країні збільшилася кількість убитих громадян, на утриманні яких перебували непрацездатні члени сім'ї, включаючи дітей.

Для того, щоб ніхто з них не залишився без засобів для існування, у країні діють три програми, які гарантують пенсійні виплати у зв'язку із втратою годувальника, пише «На пенсії».

Це:

пенсії у разі втрати годувальника;

програма пенсій у разі втрати годувальника для сімей загиблих військовослужбовців (7 800 грн — на кожного з батьків та подружжя та 6 100 грн — на кожну дитину);

пенсії за втратою годувальника для родичів людей, що зникли безвісти.

Сім'ї зниклих безвісти отримують право на пенсію через місяць із дня внесення поліцією інформації про зникнення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Потрібно особисто подати заяву з необхідними документами до територіального органу Пенсійного фонду України.

Також можна подати заяву через портал електронних послуг ПФУ — portal.pfu.gov.ua.

Така пенсія призначається непрацездатним членам сім'ї, які перебували на утриманні годувальника.

Кому виплачуватимуть пенсію у разі втрати годувальника?

Пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого, які були на його утриманні, за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу.

При цьому дітям пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

Непрацездатними членами сім'ї вважаються:

чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку;

діти померлого, які не досягли 18 років або старші, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

чоловік (дружина), а у разі їх відсутності — один із батьків, брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого незалежно від віку та працездатності.

Таким членам сім'ї пенсія призначається на весь період, протягом якого вони вважаються непрацездатними.

Для тих членів сім'ї, хто і сам отримує пенсію, є можливість перейти на пенсію через втрату годувальника.

У свою чергу усиновлені діти мають право на пенсію через втрату нарівні з рідними дітьми.

При цьому батьки або дружина померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію, якщо втратили джерело доходу.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як родичі українців, які втратили роботу, можуть допомогти їм не залишитися без пенсії, і хто може отримати 20%-ву надбавку до пенсії.

Фото Донецької ОВА

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