Головний бій Bellator 293 завершився ефектним нокаутом у важковаговиків (відео)

У суботу, 1 квітня, у Темекулі (штат Каліфорнія, США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств (ММА) Bellator 293, головною подією якого став поєдинок між важковаговиками — бразильцем Марсело Голмом та американцем Денієлом Джеймсом.

На початку третього раунду 191-сантиметровий Голм (вага бразильця — 116 кг) опинився на підлозі після серії важких ударів від 195-сантиметрового Джеймса (119 кг). Рефері негайно зупинив бій, зафіксувавши перемогу американця технічним нокаутом.

Для 41-річного Джеймса цей успіх став 15-м у кар'єрі за шести поразок, а 30-річний Голм, який свого часу не досяг успіху в найкращій лізі світу UFC (три невдачі поспіль), програв четвертий бій з 14.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боєць ММА Амосов повернувся з війни та знищив американця у бою-реванші за титул чемпіона світу.

Фото Bellator MMA

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