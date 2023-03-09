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Спорт

Чемпіона ММА, який підтримує Україну, заарештовано на батьківщині через його громадянську позицію

15:38 9 березня 2023
Мате Санікідзе

У Грузії народ продовжує організовувати масштабні протести та мітинги через відмову уряду країни скасувати скандальний закон про «іноагентів».

Силовики масово затримують людей, які виходять на вулицю та виражають свою громадянську позицію. Як повідомляє Mtavari Arkhi, одним із затриманих став чемпіон Oktagon MMA у напівлегкій вазі (до 66 кг) Мате Санікідзе. Як повідомила дружина спортсмена, його перевели до слідчого ізолятора в Бакуріані, що майже за 200 км від столиці Грузії.

Незадовго до свого арешту Санікідзе написав на своїй сторінці у Facebook: «Я краще битимуся в Європі безкоштовно, ніж у росії за мільярд». А одну зі своїх нещодавніх перемог в Oktagon MMA боєць присвятив Україні, вийшовши на оголошення результату бою з грузинським та жовто-синім прапорами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренеру футбольного клубу «Львів» Василю Хомутовському загрожує у білорусі до 7 років в'язниці.

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