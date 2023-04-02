Користувалась скрутним матеріальним становищем: в Одесі жінка втягувала дівчат у зайняття проституцією

В Одесі оперативники управління міграційної поліції та слідчі відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 за силової підтримки спецпідрозділу «КОРД» ГУНП в Одеській області задокументували протиправну діяльність 25-річної містянки, яка займалася організацією надання послуг інтимного характеру та втягувала жінок у зайняття проституцією, користуючись їхнім поганим матеріальним становищем.

Для цього зловмисниця розміщувала оголошення про надання послуг інтимного характеру у різних ресурсах інтернет-мережі, адмініструвала сторінки жінок у соціальних мережах та просувала їхні анкети. Крім того, вона вела переписки з клієнтами, визначала ціну та домовлялася про місце й вид інтимних послуг, які мали надати завербовані неї жінки, констатували у Національній поліції.

За місцем мешкання правопорушниці був проведений обшук, в ході якого слідчі вилучили речові докази протиправної діяльності.

Громадянку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також їй повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. Йдеться про втягнення особи в заняття проституцією з використанням уразливого стану цієї особи, або сутенерство, вчинені щодо кількох осіб.

Згідно з чинним законодавством, даний злочин карається позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

Слідство триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Нагадаємо, у лютому за кришування мережі борделів у столиці заарештували навіть заступника начальника департаменту Національної поліції.



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