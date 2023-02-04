Заарештовано заступника начальника департаменту Нацполіції, який «кришував» мережу борделів у Києві

Печерський районний суд Києва заарештував на 2 місяці без права внесення застави заступника керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України, який «прикривав» діяльність злочинного угруповання сутенерів.

Як повідомляють в Київській міській прокуратурі, високопосадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями КК України: ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією); ст. 302 (створення або утримання місць розпусти); ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією).

В прокуратурі нагадали, що правоохоронець був затриманий цього тижня у межах масштабної спецоперації з викриття злочинної організації, учасники якої організували у Києві діяльність мережі місць розпусти та вербували жінок у зайняття проституцією. Згідно з матеріалами досудового розслідування, діяльність злочинної організації очолював саме заступник керівника Департаменту міграційної поліції Нацполіції України. Загалом було затримано 15 учасників угруповання.

Також суд розглянув клопотання прокуратури про обрання запобіжних західів ще трьом особам, які вербували жінок для надання інтимних послуг, а також для «ескорту». «Вербувальників» заарештовано з можливістю внесення застави у сумі близько 800 тис. грн. кожному.

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Двом організаторам цих «п'яних вечірок» повідомили про підозру — санкція статті (ч. 3 ст. 301 КК України щодо виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів) передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Фото зі сторінки прокуратури

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