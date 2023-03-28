McDonald’s повернувся до Одеси: відкрито 5 з 9 ресторанів

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's, яка припинила роботу після лютого 2022 року, але вже минулої осені знову почала функціонувати в низці областей, повернулася і до Одеси.

Прес-служба компанії у Facebook повідомила, що з вівторка, 28 березня, відновили роботу п'ять ресторанів на вулицях:

Пантелеймонівська, 17-Б;

Дерибасівська, 23/1;

пл. Незалежності, 1;

Черняховського, 1-Б;

Краснова, 14-А

Нагадаємо, що в компанії анонсували поновлення роботи в ще кількох містах, зокрема, у Дніпрі.

Фото зі сторінки McDonald's у соцмережах

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