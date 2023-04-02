Їхні звичаї: рашистські офіцери змушують жінок-медиків займатися сексом

Рашисти знущаються не тільки з українців на окупованих територіях, а й з власних військових. Так, російська військовослужбовиця за контрактом на ім'я Маргарита розповіла про те, що офіцери армії країни-окупантки схиляли її до сексуальних контактів. Про це вона заявила в інтерв’ю виданню «Север. Реалии». За її словами, офіцери-рашисти жорстоко знущалися з жінок-медикинь. Вони змушували їх задовольняти свої сексуальні бажання на додаток до приготування їжі та прання. Коли жінки чинили опір, офіцери робили їхнє життя нестерпним.

За словами Маргарити, один з офіцерів навіть мало не застрелив свою тимчасову «військово-польову дружину». Жінка досі бореться за життя після поранення.

Офіцери не цуралися насильства і щодо російських солдатів. Маргарита була свідком того, як вони вбивали підлеглих.

Так, солдатів, які відмовлялися йти на передову, спочатку замикали голими в холодному, сирому підвалі зі щурами. Якщо солдати не підкорялися, офіцери змушували їх копати собі могили. За словами Маргарити, чоловікам наказували лягти в них і ховали живцем. Потім офіцери стріляли по ямах. Ті, хто вижив, виповзали з ями — і їх відправляли на фронт. Ніхто з них не повернувся звідти живим, розповідає колишня військова медикиня.

За словами росіянки, яка воювала в Україні, семеро жінок у віці від 23 до 38 років з її оточення стали жертвами сексуального насильства. Попри пережите, російська окупантка хоче служити далі…

Тим часом стали відомі імена російських окупантів, які зґвалтували 4-річну дівчинку на очах батьків.

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