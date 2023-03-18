«Дзвінок путіну» та «поза папуги»: в ООН розповіли про улюблені тортури рашистів в Україні

Агресія росії проти України триває. Українські полонені в росії змушені проходити «сесії з денацифікації», що складаються з жорстоких побоїв, а також піддаються ураженню електричним струмом за допомогою військового телефона, яке російські кати називали також «дзвінком путіну». Про це йдеться у доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

У документі, який офіційно буде представлений Раді ООН з прав людини 20 березня Комісія виявила повсюдне і систематичне застосування тортур і жорстокого поводження з боку російської влади щодо осіб, яких вона утримувала на окупованих територіях України та в самій рф.

«Особливо жорстокі катування застосовувалися щодо діючих або колишніх військовослужбовців українських збройних сил та пов’язаних з ними осіб, зокрема їх родичів. Жертвами катувань також стали місцеві чиновники, правоохоронці, працівники Запорізької АЕС, цивільні особи з проукраїнськими поглядами. Тортури зазвичай поєднувалися з тривалими допитами. Жертвам часто зв’язували руки чи надягали наручники, зв’язували ноги, закривали очі капюшоном або зав’язували стрічкою, одягали мішки або щось із речей на голову», — повідомляється у доповіді.

Колишні українські бранці розповіли членам Комісії, що російська влада називала їх «нацистами», «фашистами» і «терористами» і змушувала проходити «сесії з денацифікації», що складалися з жорстоких побоїв.

Також жертви розповідали про побиття прикладами або кийками, застосування до них електрошокерів, зґвалтування та тривале перебування на холоді. А в деяких випадках «катування супроводжувалися стратами».

Крім того, Комісія встановила, що на територіях, які перебували під тривалим контролем росії, та в більш постійних місцях ув’язнення застосовувалися додаткові методи тортур.

«Одним із таких методів було ураження електричним струмом за допомогою військового телефона, відомого як «тапік», підключеного до електричного кабелю з затискачами на ногах, пальцях або статевих органах чоловіків. Нападники називали це «дзвінком леніну» або «дзвінком путіну», — йдеться в доповіді.

Поширеним серед російських катів також було застосування тортури під назвою «поза папуги», коли затриманих підвішували до стелі зі зв’язаними руками.

Один з колишніх в’язнів розповів, як його били просто за те, що він «розмовляв українською мовою» чи за те, що «не пам’ятав слова гімну російської федерації». Одна жінка розповіла, що кілька разів втрачала свідомість від побоїв, але садисти будили її, щоб продовжити бити.

«Комісія дійшла висновку на підставі задокументованих випадків, що російська влада застосовувала катування та жорстоке, нелюдське поводження, що є військовим злочином і порушенням заборони катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання», — зазначається у доповіді.

Крім того, спрямовування такого ставлення на конкретні категорії осіб і послідовне використання одних і тих самих методів тортур у кількох окупованих росією областях України дозволило Комісії зробити висновок, що «російська влада застосовувала тортури систематично та повсюдно».

«Ці обставини, включно з елементами планування та наявними ресурсами, вказують на те, що російська влада могла вчинити тортури, що становлять злочини проти людства», — додали в Комісії.

Як писали «ФАКТИ», у День українського добровольця президент України Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» матері солдата Олександра Мацієвського, якого посмертно удостоєно звання Героя України. Саме він став уособленням вірності та незламності нашого народу, адже під час опублікованого раніше відеозапису розстрілу росіянами він дивлячись у вічі ворогам промовив: «Слава Україні». Після чого пролунала автоматна черга.

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