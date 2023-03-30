Окупанти зґвалтували 4-річну дівчинку на очах батьків: названо імена нелюдів

Російські окупанти своєю жорстокістю по відношенню до мирного населення в Україні вже давно перевершили не тільки гітлерівців, а й варварів Середньовіччя. Після повідомлення про чергове звірство росіян на тимчасово окупованих територіях здається, що гірше вже бути не може. Але розкриваються нові моторошні подробиці військових злочинів рашистів.

У березні 2022 року в Броварському районі Київської області російські окупанти на очах у матері зґвалтували її чотирирічну доньку. Про цей випадок, як про непідтверджений, раніше повідомляла ексомбудсмен Людмила Денісова. Але те, що цей жах виявився реальністю, стало відомо з публікації Reuters, у якій видання посилається на документи, отримані в Офісі Генерального прокурора України.

Reuters опублікував на своєму сайті скан таблиці з Генпрокуратури, де зображені фотографії 12 російських солдатів, яких підозрюють у сексуальних злочинах у Київській області. Серед них виявилися й ті, хто брав участь у груповому зґвалтуванні чотирирічної дівчинки на очах у її батьків.

За цими фотографіями експертам проєкту OSINT «Бджоли» (OSINT — це розвідка на основі відкритих джерел. — Авт.) вдалося встановити особи двох ґвалтівників. Нелюди шахматов вадим дмитрович 8 травня 1991 року народження і чорнокнижний євген андрійович 30 квітня 1994 року народження — російські військові 15-ї окремої мотострілецької бригади.

Як стало відомо експертам проєкту OSINT «Бджоли», один із ґвалтівників — чорнокнижний, через місяць після скоєного ним злочину був убитий. У росії його назвали героєм. У школі, де навчався військовий злочинець, повісили меморіальну дошку, а самого педофіла нагородили орденом «За мужність». У місцевій пресі про чорнокнижного написали, що він «вибрав справою свого життя захист вітчизни і до кінця залишився вірним присязі та обов'язку».

Експерти проєкту OSINT «Бджоли» розповіли про обставини цієї шокуючої справи.

чорнокнижний, разом із шахматовим та ще чотирма російськими солдатами є фігурантами одного з наймасштабніших розслідувань щодо сексуального насильства від моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну. Більшість злочинів, скоєних цією групою у Броварському районі, датуються 13 березня 2022 року.

Як випливає з матеріалів кримінального провадження, кілька п'яних російських окупантів увірвалися на подвір'я будинку, де проживала молода сім'я. Чоловіка рашисти побили металевим горщиком по голові, а потім поставили на коліна і змусили дивитися на те, як вони ґвалтують його дружину, а потім чотирирічну доньку. За словами потерпілої, один із солдатів голосно кричав, що збирається «зробити з дитини жінку».

Після зґвалтування матері та дитини на очах батька та чоловіка, чорнокнижний та шахматов зайшли до сусіднього будинку, де спочатку побили, а потім зґвалтували 41-річну вагітну жінку та 17-річну дівчину.

Потім російські нелюди вломилися до іншого будинку, де перебувало одразу кілька родин. Усіх, хто там перебував, загнали на кухню, після чого зґвалтували 15-річну дівчинку та її матір.

Експерти проєкту OSINT «Бджоли» знайшли та оприлюднили контакти родичів садиста і військового злочинця чорнокнижного.

Брат чорнокнижний михаїл андрійович 03.04.1993, ВК https://vk.com/id174321131, профіль в Інстаграм https://instagram.com/mi.sha7679, телефон +79 228 806 327 активний в telegram і whatsapp.

Батько чорнокнижний андрій євгенович 06.11.1965, мати чорнокнижна наталія валентинівна 27.05.1972, живуть за адресою: Оренбурзька область, Кувандикський район, село Чеботарьове, вул. Кооперативна, 13.

Раніше «ФАКТИ» писали про шокуючі звірства окупантів у Бучі.



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