«Щоденний ритуал»: Каменських розповіла, як їй лікують пухлину

Співачка Настя Каменських нещодавно скасувала низку концертів через те, що втратила голос. І після того, як у неї виявили новоутворення у голосових зв’язках, співачка проходить лікування під наглядом медиків, і приїжджає щодня до клініки на процедури.

В інстаграм-сторіс зірка поділилася фото візиту до лікаря. За словами артистки, вона робить усе можливе, щоби відновити голос.

Співачка щодня приїжджає до клініки на процедури.

«Незмінний щоденний ритуал зараз — походи до лікаря. Роблю все, щоб відновити голос на 100% і вже скоро радувати вас якісним живим співом у турі. Проблеми зі зв'язками в горлі приблизно такі ж, як травми будь-якої іншої частини тіла. Я лікуюсь у свого фоніатора, щоб бути готовою не лише до коротких виступів, а й до тривалих живих концертів у турі», — зізналася зірка.

Ще одна проблема, яка хвилює Настю — необхідність постійно пояснювати неввічливим «доброзичливцям», чому у них з Потапом немає дітей.

Цього разу Каменських не стримала емоцій. Вона обурилася тим, що жінкам постійно ставлять питання про вагітність. Проте суспільство не має вирішувати, кому і коли потрібно народжувати.

«Для жінок неймовірно важливо мати можливість бути собою, довіряти собі, своїм цінностям, принципам та поглядам на життя. Коли з'явиться дитина, коли зародиться нове життя — це особисте питання кожної сім'ї, і його мають вирішувати між собою тільки майбутні мама і тато. Аж ніяк не родичі, друзі, ті, хто любить роздавати поради на кшталт „Тобі пора вже, на що ти витрачаєш своє життя?“. Це я не тільки про себе кажу, а і про різних жінок, бо багато чого чую і бачу», — зазначила Каменських в інтерв'ю виданню Viva.

Співачка розповіла, що усі жінки різні, у кожної є свій шлях та свій «таймінг» життя". Окрім цього, Каменських вірить, що усе стається тільки тоді, коли це дійсно потрібно.

«Станеться, коли станеться. Ми не всесильні і планувати на конкретний час нове життя я не вважаю правильним, як мінімум навіть з поваги до майбутньої дитини. Нова душа приходить у цей світ тоді, коли вона це відчує. Дитина — це нова історія в житті кожної жінки. А для кожної історії є свій час. Тим українським жінкам, хто мене читає, я хочу сказати: довіряйте собі, ви як ніхто найкраще відчуєте, коли час вже настав, а головне, як мені здається, це ваша дитинка відчує, коли їй треба прийти у вашу долю», — резюмувала співачка.

Нагадаємо, на початку року Настя розкрила правду про життя з чоловіком під час війни.

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