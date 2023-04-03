«Немає жодних сумнівів у тому, що окремі персонажі надсилають Жекє Пригожину привіт», — Дмитро Золотухін про вбивство «воєнкора» Татарського

Медіаексперт та політичний аналітик Дмитро Золотухін вважає, що воєнкора ліквідувала російська спецслужба, як раніше гру — Дар`ю Дугіну.

«За покійним Владлєнчіком я спостерігаю з 2019 року, — пише Дмитро Золотухін у соцмережах. — Саме тоді його почали виводити на ютубчик та робити з ним інтерв'ю, в яких він розповідав, як його спочатку витягли з тюрми, де він сидів за вироком у справі про пограбування… Потім він став «гордим захисником динири», після чого його знову запроторили в тюрячку як буйного, звідки його по другому колу дістали грушники, вкупі з вербуванням у «гаварящіє голови», після чого його піднатаскали говорити на камеру…

Точковий вибух, який вбив Владлєнчіка, був зроблений настільки ювелірно, що, хіба що, трошки зачепив присутніх рамантіков, які прийшли послухати його «творчий вечір».

На жодному з його інформаційних ресурсів реклами його заходу немає. А, отже, гроші вони збирати не сподівалися. Це був просто звітний захід перед своїми. Захід було організовано у приміщенні кафе «Стріт Фуд Бар № 1». Подивіться на гугл-мапах де це. Сам бар входить до групи «Конкорд» Євгенія Пригожина. Знаходиться на «модному» Васильовському острові. Треба ще врахувати той факт, що саме до законодавчого зібрання Василеострівського району Пригожин спромігся провести пару своїх депутатів.

Це вбивство настільки ж прозоре, наскільки й показне. У мене немає жодних сумнівів у тому, що окремі персонажі надсилають Жекє Пригожину привіт, у стилі, який він розуміє з 80-х років минулого сторіччя, коли ще й сам сидів у тюрячці.

Татарського взірвали ефесбешники. Так само, як і Дашу Дугіну, помилково, шмальнули грушніки, які цілилися у того, хто їхав разом з нею (припускаю, що самого Малафеєва).

Звичайно, будьонівці будуть з цього приводу загадочно мовчати. Ібо — професія в них така. І дай їм Бог здоров'ячка на сто років. Але, Валдлєнчика завалили свої… І це — факт!

P. S. Вибачте, я помилився… Реклама про захід все ж таки була на телеграм-каналі «Кибер Фронт Z».

Фото зі сторінки Дмитра Золотухіна

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