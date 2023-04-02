Творчий вечір завершився «фейерверком»: в рф підірвали бойовика та воєнкора владлена татарського (відео)

У неділю, 2 квітня, у російському Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе. Попередньо, в результаті вибуху загинув російський пропагандист владлен татарський.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

За попередніми даними, вибух стався у кафе «Стріт-бар», власником якого нібито є одіозний євген пригожин.

Щосуботи там збирається пропагандистський клуб «Кібер Z фронт», а 2 квітня у закладі проходив творчий вечір татарського.

В результаті вибуху загинула щонайменше одна людина, ще шістнадцять отримали поранення. Наразі офіційно ця інформація не підтверджена.

За словами очевидців, бомба була закладена у статуетці, яку принесла на творчу зустріч одна з учасниць.

Відомо, що владлен татарський родом з Макіївки. У 2014 році він воював на боці «днр», а пізніше переїхав у Москву. Там він став називати себе «письменником» та «воєнкором».

Нагадаємо, 27 березня у Маріуполі підірвали автівку так званого «начальника управління поліції» Михайла Москвіна. За попередньою інформацією, колаборант перебуває в лікарні у важкому стані.

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