Зірка українського кіно Олександр Гетманський помер через важку хворобу

Актор театру та кіно, народний артист України Олександр Гетманський пішов з життя 1 квітня. Його життя забрала важка хвороба, з якою він боровся тривалий час. Артистові було 63 роки. Про його смерть повідомили у фейсбуці Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, в якому служив Гетманський майже 20 років.

«Сьогодні вночі після тривалої хвороби пішов у вічність народний артист України Олександр Миколайович Гетманський. Вічна пам'ять талановитому артисту! Щирі співчуття родині та друзям. Олександра Миколайовича буде поховано в селищі Високий Харківського району Харківської області. Відспівування відбудеться у Свято-Ільїнському храмі селища Високий у понеділок з 12 до 14 години», — йдеться в повідомленні.

Поховають артиста на в його рідному селищі Високий на Харківщині. Церемонія прощання відбудеться 3 квітня у Свято-Іллінському храмі.

Олександр Гетманський запам'ятався за ролями у фільмах та популярних серіалах «Особисте життя слідчого Савельєва», «Поводир», «Одеса-мама», «Провідниця», «Холостяк», «Ментівські війни. Одеса», «Чужі рідні», «Я теж його люблю», «Хазяйка» та багатьох інших.

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