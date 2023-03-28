В родині Алли Мазур сталося горе

У родині ведучої ТСН Алли Мазур сталося горе. Пішов з життя її батько — Григорій Франкович. Сумною новиною телеведуча поділилася в інстаграмі. Чоловік помер через ускладнення після інсульту.

«І навіть коли навалилась хвороба — ти не здавався наслідкам інсульту, я годувала тебе з ложечки і вірила, що — прорвемося… Не вдалося. Ми провели тебе до мами, на небо. І все ще плачемо, перебираючи дитячі фото. Бо залишаємося вашими дітьми. І дуже вас любимо, мамочко і таточку!» — написала Алла Мазур.

В дописі вона ніжно й чуттєво звернулася до батька, поділившись спогадами про нього.

«Я завжди тобою пишалася. Ти навчив мене максималізму в роботі. Працював до останнього пацієнта в черзі, переживав за кожного. Як не дивно, не мама, а саме ти показав мені, як смажити картоплю. А ще ти терпляче переносив мої експерименти і „блискучі ідеї“. Ти так само погодився на мою ідею і зараз, наприкінці 2022-го. Я купила нам всім святкові светри і наполягла, щоб ми зустрічали 2023 саме так: бо треба ж якось підняти настрій, коли тебе обстрілюють? І ось які ми красиві з тобою, в наших яскравих светрах… Я тоді ще не знала, що Новий рік — разом зустрічаємо востаннє. У нас ще було стільки планів на літо…», — пише Алла і додає, що батьки завжди в її серці.

Раніше телеведуча розповіла, що 18 березня не зможе вийти в ефір програми ТСН, бо її батько потрапив у лікарню.

У 2021 році Алли Мазур втратила маму Марію Степанівну.

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