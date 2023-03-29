Померла легендарна Альбіна Дерюгіна (фото)

У віці 91 року пішла з життя легендарний тренер з художньої гімнастики, Герой України Альбіна Дерюгіна, чия зірка з'явилася на Площі зірок у Києві, інформує сайт Національного олімпійського комітету.

«З сумом повідомляємо, що на 92-му році життя зупинилося серце легенди світової художньої гімнастики, Героя України, члена виконкому НОК України, заслуженого тренера України Альбіни Миколаївни Дерюгіної, — йдеться в повідомленні. — Альбіна Дерюгіна прийшла до художньої гімнастики на зорі її зародження та вважається основоположницею цього виду спорту в Україні. За роки роботи вона виховала не одне покоління гімнасток, які здобували олімпійські нагороди, перемагали на чемпіонатах світу та Європи, примножуючи спортивну славу України».

За роки роботи тренером (спочатку збірна СРСР, потім збірна України) Альбіна Дерюгіна виховала олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи. Серед них — Вікторія Сєрих, Людмила Євтушенко, Ірина Дерюгіна, Олександра Тимошенко, Оксана Скалдіна, Тамара Єрофєєва, Ганна Безсонова, Наталія Годунко, Ганна Різатдінова. Створена у Києві знаменитим тренером школа художньої гімнастики «Школа Дерюгіних» набула світової популярності.

Нагадаємо, що Альбіна Дерюгіна — колишня теща легендарного футболіста Олега Блохіна. Свого чоловіка — олімпійського чемпіона з п'ятиборства Івана Дерюгіна, який помер у 1996 році, Альбіна Миколаївна пережила на 27 років.

Альбіна Дерюгіна з дочкою Іриною, онукою Іришою та правнучкою Жаклін

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер український олімпійський чемпіон Юрій Зайцев, який встановив три світові рекорди.

Фото УНІАН

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