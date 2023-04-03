Потап після обвинувачень у зраді прокоментував чутки про розлучення

Продюсер та шоумен Потап, якого розкритикували в мережі за нову пісню, відреагував на чутки про розлучення з Настею Каменскьих. Вони виникли після звинувачень у сексуальних домаганнях колишньої підопічної Потапа співачки GIP C. Вона заявила, що продюсер пропонував їй та іншим дівчатам інтим в обмін на просування кар’єри.

Також відомий блогер, посилаючись на достовірні джерела з оточення Потапа, написав, що шоумен і Настя Каменських таємно розпочали процедуру одруження.

Якщо Настя особисте життя не коментує, то Потап відреагував на чутки. У коментарі блогеру Rostyslove Production заперечив розлучення й назвав новину фейковою.

«Ні, це фейк», — коротко відповів Потап.

Раніше Настя Каменських поставила крапку в чутках про розлучення. А нещодавно вони разом з Потапом відвідали вечірку їхньої подруги.

Наразі Настя змушена відмінити всі свої виступи, бо лікує горло.

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