37.26 / 37.93 40.15 / 40.96
Київ: +7
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Потап після обвинувачень у зраді прокоментував чутки про розлучення

14:09 3 квітня 2023
Потап і Настя Каменських

Продюсер та шоумен Потап, якого розкритикували в мережі за нову пісню, відреагував на чутки про розлучення з Настею Каменскьих. Вони виникли після звинувачень у сексуальних домаганнях колишньої підопічної Потапа співачки GIP C. Вона заявила, що продюсер пропонував їй та іншим дівчатам інтим в обмін на просування кар’єри.

Також відомий блогер, посилаючись на достовірні джерела з оточення Потапа, написав, що шоумен і Настя Каменських таємно розпочали процедуру одруження.
Якщо Настя особисте життя не коментує, то Потап відреагував на чутки. У коментарі блогеру Rostyslove Production заперечив розлучення й назвав новину фейковою.
«Ні, це фейк», — коротко відповів Потап.

Раніше Настя Каменських поставила крапку в чутках про розлучення. А нещодавно вони разом з Потапом відвідали вечірку їхньої подруги.
Наразі Настя змушена відмінити всі свої виступи, бо лікує горло.

795

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

крашанки

Таких крашанок не буде точно ні у кого: як пофарбувати яйця на Великдень вином

Гороскоп

Тільцям та Стрільцям — нові можливості, Дівам — рішучість: гороскоп на 3 квітня 2023 року

Картопляна ковбаса

Картопляна ковбаса: смакота на свята та у будній день

Водопостачання

За воду можна платити менше: у Пенсійному фонді нагадали про важливу умову

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту