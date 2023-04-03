Заради захисту країни повернувся з-за кордону: на Прикарпатті попрощались із захисником

Вона ніжно гладила домовину із синьо-жовтим стягом, наче надійне плече того, хто усі ці роки був її другом, підтримкою і коханням всього життя. Того, з ким ділила радість і сумні моменти, виховала прекрасних доньок й дочекалася онуків… Але, на жаль, вже не зможе обійняти в день, коли закінчиться ця страшна війна. Її Івана. У Рогатині на Прикарпатті в останню дорогу провели 48-річного бійця Івана Тичківського.

Іван закінчив Львівську ветеринарну академію за спеціальністю «інженер». У 1992 році з дружиною Ольгою створили сім’ю. Виховали двох прекрасних доньок Іванну та Елізабет.

У мирний час чоловік працював на арматурному заводі, також монтажником сантехнічних систем. Був гарним фахівцем у цій справі і трохи згодом знайшов роботу за кордоном, де разом з дружиною перебували тривалий час, повідомляє у некролозі Рогатинська міська територіальна громада.

У перші дні повномасштабного вторгнення Іван Тичківський повернувся додому з-за кордону. Маючи гарну роботу, стабільне життя у європейській країні, а головне, сім’ю поряд. Перетинає кордон й у другий тиждень повномасштабної війни, 4 березня 2022 року, вдягає форму захисника. Відтоді навідник 2 штурмового відділення виконував бойові завдання у «гарячих точках» Донеччини. Саме там, його земне життя обірвалося назавжди. Іван загинув 28 березня поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області.

Поховали Івана Тичківського 2 квітня у його рідному селі Лучинці.

Нагадаємо про загибель українського рекордсмена Василя Шевчука під Бахмутом, його донька розповіла про останній бій батька.

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