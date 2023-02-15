Планував приїхати додому до родини, але не встиг: щемлива історія героя-розвідника

Парафіївська громада на Чернігівщині попрощалася із оператором відділення радіорозвідки військової частини А1815, сержантом Андрієм Кітовим. Військовий загинув 20 січня під час виконання чергового бойового завдання поблизу села Времівка на Донеччині. Йому було 46 років. Саме наприкінці січня чоловік планував уперше за дев’ять місяців після мобілізації приїхати у відпустку додому. Він і повернувся, але щоб назавжди тут залишитися.

«Сержант-розвідник закінчив місцеву школу, відслужив армію і повернувся у рідне село, працював в агропідприємстві. Під час АТО був мобілізований 23 липня 2015 року, звільнився 30 листопада, а вже 1 грудня підписав новий контракт до 24 квітня 2016 року. Служив розвідником. За свою службу мав дві медалі: „Учасник АТО“ і „Учасник бойових дій“. Після лютневого нападу росіян на нашу країну колишній атовець не вагався і знову став до лав оборонців, — повідомляє місцеве видання „Трудова слава“. — Три місяці Андрій проходив навчання у Києві, а потім його підрозділ спочатку направили у Чернігівську область на кордон, потім Дніпропетровську, а далі у Донецьку області».

Ймовірно таких спеціалістів, яким був Андрій, нелегко замінити. Через це, напевно, і такий тривалий час, що він не був вдома. Розвідники виявляли місця дислокації ворога та перехоплювали їхні сигнали.

«Андрій постійно виїздив на завдання, а з рідними розмовляв не більше двох-трьох хвилин, так більше впевненості, що загарбники, які відстежують дзвінки, не виявлять місце розташування наших воїнів».

Востаннє із сином Альбертом він говорив увечері 19 січня. Казав, що їде на виїзд. А 20-го січня поблизу населеного пункту Времівка Волноваського району Донецької області він загинув під час чергового виконання бойового завдання. Зі слів побратимів, його було вбито внаслідок обстрілу. Тоді з їхнього підрозділу загинули двоє.

Нагадаємо про загибель командира 28-ї мехбригади ЗСУ полковника Віталія Гуляєва, який зірвав наступ ворога на Миколаїв та Одесу.

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