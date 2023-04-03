Нескромний настоятель: ЗМІ «вирахували» елітну нерухомість митрополита Павла у Києві (фото)

Після того, як скандального митрополита Московського патріархату Павла (Лебедя) відправили під домашній арешт, стало відомо про те, якою нерухомістю володіє духівник, пише «Телеграф».

Так, митрополиту належить маєток по вул. Землянська, 10-А в Печерському районі столиці. За даними з порталу YouControl, дім належить митрополиту на правах приватної власності. Згідно з даними Реєстру про нерухоме майно, площа будівлі становить 545 квадратних метрів, з яких житлова — 154 «квадрати». Площа ж самої земельної ділянки становить 0,1 га (тобто, 10 соток).

Вартість 10 соток зараз варіюється на Печерську від $ 490 000 до $ 2 100 000. Враховуючи, що будинок знаходиться в тупику, подалі від сторонніх очей, то можна зробити висновок, що земля там йде по явно високому «прайсу». Особливого шику додає й той факт, що з одного боку ділянку владики оточує столичний Ботанічний сад.

Зазначимо, по сусідству з митрополитом (по вул. Землянська, 10) знаходиться елітний маєток нардепа з фракції «Слуга народу» Павла Халімона. Його, нагадаємо, НАЗК запідозрило у незаконному збагаченні на 10 млн грн, адже нардеп у розпал війни придбав та оформив на свою співмешканку будинок на 500 кв. м, хоча його офіційні статки були більш скромними. А ще поряд мешкає ще один маститий ексрегіонал Олексій Омельяненко.

За даними YouControl, митрополит Павло володіє аж сімома об'єктами нерухомості, чотири з яких — на Київщині. Йдеться про будинок в селі Вороньків по вул. Українська, 127. У тому ж селі він має будинок на вул. Молодіжна, 46. І відповідно — двома земельними ділянками. Ці активи під Києвом та Борисполем теж коштують десятки мільйонів гривень. До речі, саме у селі Вороньків митрополит Павло повинен знаходитись під цілодобовим домашнім арештом.

Як писали «ФАКТИ», в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі з'явився виконувач обов'язків намісника. Ним з благословення митрополита Епіфанія (ПЦУ) став архімандрит Авраамій (Лотиш).

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