Суд відправив митрополита Павла під домашній арешт: що відомо

Після того, як в суботу, 1 квітня, правоохоронці повідомили про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 Кримінального кодексу України) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436−2 ККУ) та провели у нього в будинку обшуки, екснамісника Лаври викликали до суду, де йому мали обрати запобіжний захід.

Під час засідання підозрюваному стало зле, тож слухання перенесли на понеділок, 3 квітня. Пізніше суд переглянув своє рішення і продовжив обирати запобіжний захід в суботу ввечері.

Врешті-решт Шевченківський районний суд Києва вирішив призначити митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці — до 30 травня.

Про це повідомила прес-секретар Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.

За її словами, крім цілодобового домашнього арешту, митрополит Павло також буде змушений носити електронний браслет.

В той же час суд дозволив митрополиту Павлу проводити служби та спілкуватися з вірянами.

Нагадаємо, що в Офісі генерального прокурора України повідомили, що митрополит Павло (Лебідь) ображав релігійні почуття українців і виправдовував агресію російської федерації. За місцями проживання та тимчасового перебування Павла Лебедя провели слідчі дії.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі з'явився виконувач обов'язків намісника. Ним з благословення митрополита Епіфанія (ПЦУ) став отець Авраамій (Лотиш), колишній архімандрит УПЦ.

Фото слідчих дій СБУ в Лаврі

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