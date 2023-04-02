Суд відправив митрополита Павла під домашній арешт: що відомо
Після того, як в суботу, 1 квітня, правоохоронці повідомили про підозру митрополиту УПЦ МП Павлу у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі (с. 161 Кримінального кодексу України) та виправданні збройної агресії РФ (ст. 436−2 ККУ) та провели у нього в будинку обшуки, екснамісника Лаври викликали до суду, де йому мали обрати запобіжний захід.
Під час засідання підозрюваному стало зле, тож слухання перенесли на понеділок, 3 квітня. Пізніше суд переглянув своє рішення і продовжив обирати запобіжний захід в суботу ввечері.
Врешті-решт Шевченківський районний суд Києва вирішив призначити митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на два місяці — до 30 травня.
Про це повідомила прес-секретар Київської обласної прокуратури Олена Ковальова.
За її словами, крім цілодобового домашнього арешту, митрополит Павло також буде змушений носити електронний браслет.
В той же час суд дозволив митрополиту Павлу проводити служби та спілкуватися з вірянами.
Нагадаємо, що в Офісі генерального прокурора України повідомили, що митрополит Павло (Лебідь) ображав релігійні почуття українців і виправдовував агресію російської федерації. За місцями проживання та тимчасового перебування Павла Лебедя провели слідчі дії.
Раніше «ФАКТИ» писали, що в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі з'явився виконувач обов'язків намісника. Ним з благословення митрополита Епіфанія (ПЦУ) став отець Авраамій (Лотиш), колишній архімандрит УПЦ.
Фото слідчих дій СБУ в Лаврі78
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