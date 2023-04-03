Мародерське вивезення українських зернових: нові афери окупантів у Криму

В Севастополі загарбники знову як востаннє взялися за активи захопленого ними в 2014 році морського порту. Поки «говорячі голови» агресора заявляють про «білоруські та сирійські компанії», нібито готові зайти на портові потужності, насправді захоплені портові об’єкти злочинно використовуються, крім прямих військових потреб агресора, для мародерського вивезення українських зернових, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

«Саме незаконне «збиткове підприємство», яке від карателів агресора одержало навіть «кримінальну справу щодо ухилення від податків», тепер вирішено «освоїти частинами». Все, що стосується севастопольських катерів і муніципальної пасажирської інфраструктури, на якій збирається й надалі відмивати бюджетні кошти незаконна міська адміністрація, поки «залишається за нею».

Але при цьому понад 20 гектарів промислових територій у Камишевій бухті та в Інкермані, з інфраструктурою для судноремонту, суднобудування та перевалки вантажів незаконно передають на баланс федерального унітарного підприємства «Науково-дослідний та конструкторський інститут випробувальних машин, приладів та засобів вимірювання мас», директором якого заявлено Андрія Фільчакова".

За словами експертів, дане підприємство було перереєстровано в окупованому Сімферополі 2022 року, а до того перебувало у Москві.

«Фільчаков був раніше заявлений окупантами як директор Кримської філії іншого федерального підприємства, „Росморпорт“, при цьому даний фігурант тісно пов’язаний клановими узами з колишнім губернатором Московської області Борисом Громовим, і при ньому робив кар’єру саме в Підмосков’ї. У свою чергу чоловік племінниці Громова та однокашник Фільчакова, колишній депутат держдуми росії Дмитро Саблін давно накинув оком на портові потужності севастопольської Балаклави».

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав 12 кроків із звільнення Криму.

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