Діяльність російського чорноморського флоту, який базується в Севастополі в окупованому Криму, ймовірно, буде обмежена після кількох спроб нападу на нього, заявило Міністерство оборони Великої Британії.

У своєму останньому звіті розвідки міністерство зазначило, що нещодавно щонайменше три надводні кораблі без екіпажу та один безпілотний літальний апарат намагалися завдати удару по російській військово-морській базі в Севастополі.

У повідомленні зазначається, що хоча останні атаки, ймовірно, не завдали шкоди військовим об'єктам, «загроза з боку надводних кораблів продовжує обмежувати операції чорноморського флоту росії.

За повідомленнями з відкритих джерел, під час атак на чорноморський флот в анексованому Криму один з підводних човнів був зупинений захисними боновими загородженнями, а два були знищені в гавані. Російські офіційні особи заявили, що жодне російське судно не постраждало.

У міністерстві нагадали, що попередня атака на Севастополь у жовтні минулого року призвела до пошкодження тральщика «Іван Голубець» і фрегата «Адмірал Макаров».

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