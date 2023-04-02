Севастополь можуть переіменувати: Данілов назвав 12 кроків по звільненню Криму

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов детально пояснив, що українська влада буде робити для звільнення тимчасово окупованого росіянами Криму.

Чиновник у Facebook визначив 12 кроків для деокупації півострова.

Перший крок — на обговорення винесуть питання щодо розміщення в Криму пам’ятника «Русский военный корабль идет на*уй».

«З метою економії державних коштів може бути використаний п'єдестал пам’ятника затопленим кораблям у Севастополі (але про це місто трохи нижче)», — зазначив він.

Другий крок — йде робота над люстраційним механізмом персональної оцінки, завдяки якому буде визначено ступінь залученості конкретної особи до підтримки окупантів, яким передбачається, зокрема, обмеження права брати участь у виборах (балотуватися й голосувати).

Крім того, українські державні службовці, які почали працювати на ворога, постануть перед судом — їм загрожує кримінальна відповідальність чи позбавлення держпенсій та можливості працювати в держорганах (3 крок).

«Росія або інше формування, яке буде претендувати на правонаступництво, забезпечує безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у державній зраді та в інших кримінальних злочинах осіб, як громадян України, так і громадян росїї, причетних до воєнних злочинів (міжнародні злочини, що не мають строків давності — геноцид, воєнні та проти людяності), скоєних на території нашої держави в цілому і Криму зокрема», — так Данілов сформулював 4 крок.

Пропагандистам-посіпакам рф загрожує позбавлення волі, пенсій, звань та майна (5 крок).

Росіяни, які незаконно приїхали жити у Крим після окупації, будуть змушені покинути півострів у термін, який буде визначено законом (6 крок).

Чиновник підкреслив, що привласнене окупантами майно отримають назад законні власники (7 крок).

Кримський міст має бути зруйнованим.

«Транспортний перехід у місті Керч Автономної Республіки Крим демонтується з метою забезпечення повної свободи мореплавства в рамках програми відшкодування збитків… Реалізується комплексна програма „Детоксикація“ — нейтралізація наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова», — повідомив секретар РНБО (це 8 та 9 кроки).

Також буде створена документальна база фактів злочинів росіян проти українців. Українські та кримськотатарські активісти будуть відновлені в правах (10 крок).

Політв’язні рф будуть негайно звільнені, їм виплатять збитки за моральну шкоду (11 крок).

За словами чиновника, місто Севастополь потрібно переіменувати.

«Ураховуючи місце та роль в ідеології рашизму, системі негативного міфотворення і переписування історії, так званий „город русской славы“ („слава“ якого, зокрема, полягає в тому, щоб, не вступивши в бій, топити власний флот) перейменовується в „Об'єкт № 6“. Верховна Рада України пізніше приймає рішення про нову назву міста. Можливо, Ахтіар», — так Данілов описав 12 крок.

Зараз росія використовує свої кораблі, які базуються у Севастополі, для пусків ракет на українські міста. Західні аналітики вважають, що діяльність російського чорноморського флоту буде обмежена після кількох спроб нападу на нього.

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