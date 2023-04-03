«Дякую за те, що вижили»: Зеленський відвідав школу на Чернігівщині, де окупанти місяць утримували місцевих мешканців (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський у річницю визволення села Ягідне Чернігівської області відвідав школу, у підвалі якої російські загарбники майже місяць тримали мирних жителів у заручникахповідомляє «Укрінформ».

Так, глава держави побував у тому підвалі та поспілкувався із селянами, які пережили жахіття окупації.

"Місцеві мешканці, і дорослі, і діти, пройшли тут катування. Я дуже дякую їм за те, що вижили, змогли дочекатися наших воїнів, розповісти усьому світу про трагедію, яку принесла російська федерація, російські військові разом з їхнім керівництвом, з їхнім президентом", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що місцевим жителям довелося перенести страждання, катування, нелюдське ставлення.

«Близько 400 людей жили у Ягідному до окупації і майже 370 з них побували в цьому підвалі», — додав президент.

Разом із главою Української держави школу відвідали віцеканцлер Німеччини Роберт Габек, посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен, а також керівник Офісу президента Андрій Єрмак.





«Дуже важливо, що тут разом із нами наші партнери, які самі все бачать. Дуже важливо бачити, що відбувалося в таких підвалах, аби розуміти, допомагати Україні», — додав Зеленський.





Також Зеленський побажав президенту росії володимиру путіну пережити все те, що рік тому в окупації пережили жителі села Ягідне.

«Можу додати тільки одне: все це можу побажати президенту росії, провести залишок свого життя у підвалі, із відром замість туалету», — сказав Зеленський.





Зазначимо, 3 березня 2022 року російські загарбники увійшли в Ягідне Чернігівської області. Вони вигнали жителів з їхніх домівок і зігнали до шкільного підвалу. Загалом російські військові у підвалі школи площею 197 кв. м утримувати 367 людей, з них 50 дітей та кілька немовлят, найменшій — півтора місяця. 11 жителів села померли, не витримавши нелюдських умов, ще 10-х розстріляли загарбники.

Більш докладно про жахіття, які влаштували російські окупанти у Ягідному, читайте в матеріалі: «Літні люди помирали в підвалі від задухи»: військкор Алла Хоцянівська про жахіття окупації.

Фото: сайт президента України

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