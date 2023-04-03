Parimatch припиняє співробітництво з 1100 працівниками та підрядниками

Як повідомили в Parimatch, на виконання рішення про застосування санкцій РНБО буде звільнено або припинено контрактні відносини із 1 100 особами, які працювали з українським офісом компанії ТОВ «Паріматч».

«Нам дуже боляче це робити. Відповідальність перед співробітниками, клієнтами, перед Україною, перед ЗСУ, перед спортом — це для нас не пустий звук. Ми відчуваємо цю відповідальність і бачимо розпач в очах людей, яких ми підводимо і залишаємо без підтримки у важкі часи. Звичайно, у військовий час рішення Президента є наказом, який не обговорюється, а виконується. Ми не маємо жодних зв’язків з рф, ми працювали на підтримку України й продовжимо відстоювати свою позицію в юридичній площині. Ми віримо, що помилкове рішення про внесення компанії Parimatch у санкційний список буде скасоване», — прокоментував гендиректор холдингу Parimatch Максим Ляшко.

Рішення про санкції щодо української компанії «Паріматч» було прийняте РНБО 11 березня 2023 року.

Гендиректор холдингу Parimatch Максим Ляшко стверджує, що компанія надавала значну допомогу ЗСУ, припинила франшизу на території рф та не співпрацює з державою-агресором. За його словами, факт виходу Parimatch з рф підтвердили незалежні міжнародні юристи висновком, що компанія юридично припинила використання свого програмного забезпечення на території росії.

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