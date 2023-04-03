«Їдь у свій Бахмут»: у мережі хвиля обурення через образу військового лікаря в курортному Буковелі

Після того, як у Хмельницькому побили військового, ще один випадок зневажливого ставлення на адресу військового мав місце на території гірськолижного курорту «Буковель».

Там чоловік образив військового після того, як захисник зробив зауваження через російську мову. Про це повідомив військовий у своєму Tik Tok bubonfilmbf.

Так, на поширеному відео, агресивний чоловік в халаті і з кухлем пива називає військового «лошарою» і «провокатором».

Військовий медик відповідає, що він приїхав з Бахмута, а чоловік каже йому: «Тогда езжай в свой Бахмут, чего ты тут сидишь. Отсиживаешься».

У наступному відео медик пояснив, що перебуває на території курорту «Буковель» на реабілітації: психологічній, посттравматичній. За його словами, за кілька днів перебування там, він чув багато образ Збройних сил України.

У своєму Tik Tok військовий публікує десятки відео на військову тематику із побутом та завданнями на службі у ЗСУ. В одному із відео він вказує, що є бійцем 14-тої окремої механізованої бригади.

Згодом у соцмережі опублікувала відео із «поясненнями» жінка, яка представилася дружиною хама.

За її словами, вони усією родиною приїхали на відпочинок до «Буковелю» та дізналися, що в їхньому готелі перебувають військові на реабілітації.

Вона заявила, що військовому не сподобалося, що вони у СПА розмовляли російською і він почав робити їм зауваження:

«Он начал говорить, что нам нужно ехать в Россию и весь этот бред. Конечно же, мой муж отреагировал».

Дружина хама каже, що у військового «психічні відхилення», адже він на реабілітації, та заявляє, що той був напідпитку. При цьому вона додає, що вони не знали до конфлікту, що перед ними військовий та завершує своє відео «риторичним» питанням: «Чи дозволено військовим все?».

Жінка також заявляє, що військовий намагався вибити двері до їхнього номера, але нічим не підтверджує ці слова.

Вона стверджує, що живе у «вільній країні», тому може розмовляти будь-якою мовою.

Курорт поки не відреагував на конфлікт.

Командир 2-го штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук повідомив, що чоловік, який образив військового, проживав у Черкасах і його звуть Олександр Фатула.

«Я чекаю від Саші Фатули офіційних вибачень перед усіма, хто зараз в Бахмуті, інакше я зроблю все щоб в публічних місцях тобі, тварина, було з"являтись не комфортно», — написав він.

Після розголосу у мережі з'явилося відео із вибаченнями кривдника.

В соцмережах активно коментують цей випадок.

Як писали «ФАКТИ», раніше сталося непорозуміння між українським військовим Олегом Симорозом та лідеркою партії «Слуга Народу» Оленою Шуляк.

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