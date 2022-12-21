«Це дно, а не вибачення»: військовий, якому ампутували ноги, вимагає звільнення Шуляк

Український військовий Олег Симороз, якому ампутували обидві ноги, не прийняв вибачення лідерки партії «Слуга Народу» Олени Шуляк та вимагає її звільнення. Про це він написав у фейсбуці.

«Вибачення» Шуляк переді мною є просто огидним фарсом і знущанням! По-перше, з'явилося воно на шостий день і лише після величезного скандалу та коли народні депутати «слуги» почали писати через неї заяви на вихід з партії, головою якої вона є. По-друге, почала прикриватися передовою, що максимально бридко й цинічно, бо де передова, а де Шуляк, думаю всім зрозуміло", — написав військовий.

Олег Симороз відзначив і той факт, що Шуляк не вказала в дописі, перед ким вибачається.

«Ну й вишенькою на тортику є та частина тексту, яка нібито має вважатися самим «вибаченням»: «ЯКЩО я чимось його образила». Тобто Шуляк банально не розуміє, за що їй треба вибачитися. Більше того, вона навіть не згадує по імені того, перед ким нібито «вибачається», — обурився військовий.

Олега Симороз також звинуватив Олену Шуляк у тому, що вона живе за принципом вседозволеності.

«Пані Олено, це дно й констатація того, що Ви живете за принципом вседозволеності. Але насправді дуже добре, що Ви навіть не задумалися, чому це треба питати у військового з двома ампутаціями ніг, який лежить у військовому госпіталі, дозволу на зустріч. Чому треба спочатку дізнатися, чи він взагалі хоче Вас бачити й з Вами „дискутувати“, добре знаючи його ставлення до Вас. Адже це яскраво ілюструє Ваше справжнє ставлення до українського війська, на відміну від Ваших байок про передову, якими Ви намагаєтеся прикрити свою ницість», — написав Симороз.

Військовий наголосив, що не приймає такі вибачення, і звернувся до президента із закликом позбутися Шуляк та ветувати законопроєкт № 5655.

Як повідомлялось раніше, важкопоранений військовий Олег Симороз оприлюднив допис, у якому розповів, що лідерка «Слуги Народу» увірвалася до госпіталю, де він лікується, аби з'ясувати стосунки через законопроєкт про реформування сфери містобудування. Симороз критикував цей документ, назвавши його антинародним, а Шуляк — «лобісткою будівельної мафії».

Фото — скрін відео с ФБ військового

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