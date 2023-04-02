Битва за віру триває: у Хмельницькому військового побили московські попи та «парафіяни» (відео)

У Хмельницькому прихожани та попи УПЦ (МП), «колеги» яких напередодні блокували інвентаризацію майна заповідника «Києво-Печерська Лавра», побили військового Артура Ананьєва, який з початку повномасштабної війни добровольцем пішов на фронт в складі 19 стрілецького батальйону. Про це повідомив депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик.

За інформацією депутата, військовий, який отримав контузію та черепно-мозкову травму, пішов до московського храму, щоб поставити запитання: «Скільки людей ще має загинути, щоб ви перестали ходити в московський патріархат?«

Що було далі — видно на відео. В кадрі «священнослужителі» і несамовиті «парафіяни» разом накинулися на Артура, завдаючи йому ударів кулаками і ногами.

А після цього, як не сумно, приїхали поліцаї і затримали бійця ЗСУ за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Дрібне хуліганство»).

«Мені гидко, що в моєму рідному місті мусора дахують МосПархат, коли по всій країні правоохоронці відкривають справи за держзрадою московських попів. Обличчя парафіян теж показане, всі спостерігали, як мордували військового, який захищав Україну та ризикував своїм життям,»— обурюється Бурлик.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на Волині місцевий священник судиться із батьком загиблої бойової медички, вимагаючи у нього грошової компенсації за «завдання тілесних ушкоджень».

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