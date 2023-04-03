Ще 12 українців повернулися з полону (фото, відео)

Україна продовжує повертати з полону своїх громадян. В ході чергового обміну 3 квітня з полону повернулося ще 12 українців. Серед них п’ятеро важкопоранених. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

«З неволі звільнено 12 українців: 10 військових і двоє цивільних. Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині. Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя. Звільнені військові належать до Збройних Сил України, зокрема, 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, 93-тьої окремої механізованої бригади „Холодний Яр“, 56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57-го окремого стрілецького батальйону», — йдеться у повідомленні.

В Координаційному штабі зазначили, що від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців.

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Як писали «ФАКТИ», родини полонених, а також ті, кого звільнили з ворожого полону, мають право на фінансову допомогу. Про те, як отримати довідку про перебування військового в полоні для подачі до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, розповіли у Military Media Center.

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